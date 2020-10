Die nächste Entscheidungsrunde des bandXost-Contests gibt es nur im Livestream zu sehen – und hören Am Samstag kämpfen in Herisau sieben Bands und Künstler aus dem Appenzellerland und St. Gallen um den Einzug ins Finale des bandXost-Contests. Coronabedingt sind keine Zuschauer zugelassen. Der Event kann aber vom heimischen Sofa aus mitverfolgt werden: Ab 19.50 Uhr überträgt ein Livestream die musikalischen Auftritte.

Solche Szenen gibt es dieses Jahr nicht, der Contest wird im Internet live übertragen. Bild: Noemi Müller

Am Samstag findet in Herisau die siebte Vorausscheidung des bandXost-Contests statt. Sieben Acts, darunter Bands und Einzelkünstler, werden während je 15 Minuten ihr Können auf der Bühne zeigen. Vier der sieben Acts stammen aus dem Appenzellerland. Mit dabei sind der Wolfhäldler Timo Wüthrich und die Band Sort of Sand mit Mitgliedern aus Herisau und Gais.

Konzerte ohne Publikum

Coronabedingt sind für diese Runde keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Die Veranstalter disponierten um: Statt Barpersonal und Sicherheitsdienst wurde eine professionelle Livestream-Crew angeheuert. «Dies war uns besonders wichtig, denn wenn eine Veranstaltung für das externe Publikum geschlossen und der Stream die einzige Alternative fürs ‹Dabeisein› ist, muss dieser qualitativ hochwertig daherkommen», sagt Nadine Schwizer, Projektleiterin des Vereins bandXost.

In Wil findet zeitgleich die sechste Qualifikation statt. Auch dort wird auf externes Publikum verzichtet, ein Livestream leistet Abhilfe. Schwizer sagt: «Beide Übertragungen werden von professionellen Videocrews produziert. In beiden Liveübertragungen kommen entsprechend mehrere Kameras sowie eine Liveregie zum Einsatz, welche den Zuschauern das Geschehen auf der Bühne aus verschiedenen Blickwinkeln so nah wie möglich bringen.» Einzig der Inhalt sei unterschiedlich, so habe es an beiden Veranstaltungen verschiedene Bands und Künstler.

Die Mehrheit stammt aus dem Appenzellerland

Die Band Sort of Sad Bild: bandXost

Mit dabei ist auch Paula Schindler. Die 19-jährige Herisauerin steht am Samstag mit ihrer Band Sort of Sad auf der Bühne. Entstanden ist die Gruppe aus einer Schulband, die Schindler gemeinsam mit den anderen zwei Künstlern besuchte. Am Samstag performen sie zum ersten Mal als Band. Dass keine Zuschauer dabei sein werden, findet Schindler «schade, aber verständlich und sinnvoll». Publikum habe es ja trotzdem, weiss sie:

«Ich freue mich auf eine familiäre Atmosphäre und darauf, mit anderen Musikerinnen und Musikern ins Gespräch zu kommen.»

Aus dem Appenzeller Vorderland nimmt Timo Wüthrich teil. Der Wolfhäldler, der auf der Bühne einfach als Timo auftritt, freut sich auf den Contest. Der 19-Jährige schreibt seit zwei Jahren eigene Lieder und spielt Gitarre. Seit kurzem integriert er auch das Klavier in seine Stücke ein, am Samstag wird er das erste Mal vor Publikum darauf spielen. Wüthrich sagt: «Ich bin schon ziemlich nervös. Für das Konzert habe ich einen neuen Song geschrieben, den noch niemand gehört hat. Ich freue mich sehr darauf, das neue Lied endlich spielen zu können.»

Musiker Timo Wüthrich Bild: PD

Schindler und Wüthrich sind gespannt auf das Feedback der Jury und erhoffen sich, hilfreiche Tipps mit auf den Weg nehmen zu können. Diesen Samstag spielen sie zwar um den Einzug ins Finale, doch wer dann tatsächlich Finalist wird, entscheidet die Jury erst am 8. November.

Ob das Finale am 28. November in der Grabenhalle in St. Gallen vor Publikum oder auch via Livestream stattfindet, sei noch offen. Schwizer sagt:

«Wir müssen uns überraschen lassen und flexibel bleiben.»