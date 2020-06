«Die Menschen und die Arbeit werden mir fehlen»: Die langjährige Heimleiterin Barbara Auer verlässt das Wohnheim Kreuzstrasse in Herisau 34 Jahre lang war Barbara Auer im Wohnheim Kreuzstrasse in Herisau tätig, 14 davon als Heimleiterin. Nun geht sie in Pension. Ein nicht ganz einfacher, aber für sie notwendiger Schritt.

Die langjährige Leiterin des Wohnheims Kreuzstrasse in Herisau übergibt nach 14 Jahren ihr Amt an Otmar Kappenthuler. Marcel Steiner

«Es ist wichtig, dass man sich mit Menschen, die Schwierigkeiten haben im Leben oder Hilfe benötigen, sorgfältig auseinandersetzt.» Dies antwortet Barbara Auer auf die Frage nach ihrer Motivation.

Über 30 Jahre war Auer Teil des Wohnheims Kreuzstrasse in Herisau, die vergangenen 14 Jahre amtete sie als Heimleiterin. Kürzlich hat sich die 64-Jährige in die Pension verabschiedet. Ein für sie «notwendiger» Schritt, aber keiner, der ihr leicht gefallen ist.

«Wenn ich nicht das Pensionsalter erreicht hätte, hätte ich das Amt nicht abgegeben», so die Herisauerin. Sie hat sich damit abgefunden, nun nicht mehr für die Bewohnerinnen und Bewohner eine tägliche Stütze sein zu können. Es sei ein guter Zeitpunkt «Tschüss »zu sagen. «Die Kräfte lassen irgendwann nach und die Jungen drängen nach, was auch gut ist», so Auer und fügt hinzu:

«Das Heim, die Menschen und die Arbeit, sie werden mir fehlen.»

Nun lässt es Auer auf sich zukommen. Pläne für die Zukunft hat sie keine. «Ich will spüren, wie sich das Pensioniertsein anfühlt.» Unbeschwert kann Auer dahingehend in die Zukunft blicken, als dass die Nachfolgeregelung gelöst und stimmig ist.

Der neue Heimleiter Otmar Kappenthuler ist ein langjähriger Weggefährte. Er stiess Anfang der 1990er-Jahre zum Wohnheim und war in den vergangenen Jahren stellvertretender Leiter. «Er weiss, was ihn erwartet und er wird seine Arbeit gut machen», so Auer über ihren Nachfolger.

Die Bewohnerinnen und Bewohner im Mittelpunkt

Barbara Auer hat ihre Arbeit stets gern und mit viel Herzblut ausgeführt. Dies hat nicht zuletzt mit der Ausrichtung der Institution zu tun. «Die Einrichtung orientiert sich immer an den Bewohnern und lässt ihnen viel Freiraum. Wir haben stets versucht, uns an die Wohnenden und die Bedingungen anzupassen.»

Menschen mit einer Beeinträchtigung hätten sehr viele Fähigkeiten. «Nur durch den nötigen Freiraum werden diese sichtbar.» Auer erzählt von Bewohnern, die nach Jahrzehnten wieder zu musizieren begannen, oder solchen, die ihre künstlerische Ader durch das Bearbeiten von Speckstein erst erkannt haben. Beides wurde ins «Programm» aufgenommen – ein Programm, das nicht fix ist und auf jeden einzelnen Bewohner eingeht.

«Es geht darum, die individuellen Fähigkeiten zu fördern. Bei uns können sich die Menschen entfalten. Immer wieder kommen dabei erstaunliche und neue Sachen und Fähigkeiten zu Tage.»

Das Wohnheim Kreuzstrasse ist eine kleine und familiäre Institution. Regeln gibt es wenige, eine ist etwa das Einhalten der Nachtruhe. Aber: Die Ateliers sind Tag und Nacht offen, den Bewohnerinnen und Bewohner sollen wenig Grenzen gesetzt werden, nur so könnten sie sich entwickeln, sagt Auer. «Aber wir sind angewiesen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner mitmachen und das Konzept mittragen.» Bei Neu-Ankömmlingen sei das stets ein wenig schwieriger. «Man muss lernen, mit den Eigenarten umzugehen, aber mit der Zeit fügt sich das.»

Anfangszeiten waren turbulent

In all den Jahren, in denen Barbara Auer im Wohnheim tätig war, hat sich die Institution und die Arbeit verändert. Vor allem die Anfangszeiten seien turbulent gewesen. Was Auer immer wieder einiges abverlangte, war die Sterbebegleitung. «Am Anfang war es schwierig zu verstehen: Es geht doch ums Leben dieser Menschen, und dann wird man immer wieder mit dem Tod konfrontiert.» Die Abschiede, sie gingen ihr bis zum Schluss sehr nahe.

Das heutige Wohnheim Kreuzstrasse wurde von von 1915 bis 1981 als Arbeits- und Erziehungsanstalt genutzt. APZ

Einschneidend war unter anderem auch 2004 die Annahme des NFA (Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen). Die Finanzierung wurde schwieriger und das eher unkonventionelle Wohnheim stand plötzlich vor neuen Herausforderungen.

«Nicht alles passte immer zu unserem Konzept. Aber gemeinsam haben wir auch das geschafft»

Eine andere Problematik: Die Bewohnerzahlen waren in den vergangenen Jahren rückläufig. Zu Spitzenzeiten waren 20 Plätze belegt, heute sind es von 16 deren 13. Ein Umstand, den Barbara Auer bedauert. «Leider hinterlasse ich diese Hypothek, ich konnte das nicht mehr ändern.»

Aufgegleist hat sie zuletzt die Konzipierung einer neuen Homepage und der Drucksachen. Auer hofft, dass dadurch die Institution wieder an Aufmerksamkeit gewinnt und neue Bewohner und Bewohnerinnen hinzukommen.

Auf Hilfe zählen können

Auf das schönste Erlebnis angesprochen, muss Barbara Auer lange überlegen. Es habe in den 34 Jahren so viele eindrückliche Momente gegeben. Einen will sie dann aber doch noch hervorheben. Nämlich jenen, als sie eines Morgens nach der Nachtschicht zu spät aufgestanden ist. Damals in ihrer Anfangsphase hatte das Wohnheim noch mehr Bewohnerinnen und Bewohner, welche auswärts einer Tätigkeit nachgingen. Diese waren angewiesen, dass das Frühstück um Punkt 6 Uhr bereit stand.

Noch im Morgenmantel stürmte Auer um kurz vor sechs Uhr nach draussen. Ein Bewohner erkannte die missliche Lage der Mitarbeiterin sofort und bot an, das Frühstück herzurichten. In der Not nahm Auer das Angebot gerne an. «Ich habe es ihm nicht ganz zugetraut, aber er hat das alles perfekt gemacht, nichts hat gefehlt.» Diese Hilfsbereitschaft, das Miteinander, die Gemeinschaft sei es, was das Wohnheim Kreuzstrasse einzigartig und grossartig mache.

«Die Menschen sind zwar hilfsbedürftig, aber auch hilfespendend, wenn immer sie es können.»

Das Wir-Gefühl gründet nicht zuletzt auf Kontinuität. Nicht selten bleiben die Mitarbeitenden wie auch die Wohnenden dem Heim während Jahrzehnten treu. Auer, die aus einer grossen Familie kommt, hatte im Wohnheim eine zweite gefunden. Mehr noch, wie sie erklärt: «Wir funktionierten in mancherlei Hinsicht besser als eine Familie. Wir waren eine Schicksalsgemeinschaft.»