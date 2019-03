Tourismuszahlen 2018:

Mehr Gäste im Appenzellerland

Innerrhoden und Ausserrhoden verzeichnen 2018 bei den Logiernächten ein Wachstum. Dafür verantwortlich sind hauptsächlich Gäste aus dem Nachbarland. Die Statistik verrät aber nur die halbe Wahrheit. Alessia Pagani, Jesko Calderara

Landschaft, Tradition und Brauchtum locken die Touristen ins Appenzellerland. (Bild: Mareycke Frehner)

Dem Tourismus im Appenzellerland geht es wieder besser: Analog zum nationalen Trend haben die Logiernächte in Innerrhoden und Ausserrhoden 2018 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Dies zeigen die neusten Zahlen des Bundesamtes für Statistik. 121 708 Logiernächte verzeichnete der Kanton Appenzell Ausserrhoden im vergangenen Jahr. Im Gegensatz zu 2017 ist dies eine Zunahme um 1847 Logiernächten beziehungsweise ein Zuwachs von 1,5 Prozent.

In Appenzell Innerrhoden fallen die Zahlen noch deutlicher aus. Mit gesamthaft 159 514 Logiernächten konnte 2018 im Gegensatz zum Vorjahr eine Steigerung um 6489 Logiernächte verzeichnet werden. Dies entspricht einem satten Plus von 4,2 Prozent. Damit liegt das Wachstum sogar über dem Schweizer Durchschnitt. Landesweit sind die Logiernächte um 3,8 Prozent gestiegen.

Rückgang aufgrund geschlossener Hotels

Im Mehrjahresvergleich relativieren sich diese Zahlen allerdings. So gab es 2008 in Innerrhoden noch 169 587 Übernachtungen, und in Ausserrhoden 160 785. In den letzten zehn Jahren sind einige Beherbergungsbetriebe weggefallen, unter anderem das Hotel Walzenhausen und die Pension Nord in Heiden.

Appenzell Ausserrhoden lebt vor allem von Schweizern. Daran hat sich auch 2018 nichts geändert. Fast 79 Prozent aller Gäste, die eine oder mehrere Nächte im Kanton verbringen, sind Einheimische. Am zweitwichtigsten für den Ausserrhoder Tourismus sind die Deutschen. Ihre Bedeutung hat im letzten Jahr wieder zugenommen. Die Logiernächte in diesem Gästesegment sind um rund 2000 auf insgesamt 14 445 gewachsen. Damit wird der Einbruch der letzten Jahre teilweise wieder wettgemacht. Zum Vergleich: 2013 generierten die Deutschen Gäste 17 125 Übernachtungen. Eine vergleichsweise untergeordnete Rolle spielen für das Appenzellerland die Touristen aus China. Sie tragen 424 Logiernächte in Ausserrhoden und 206 in Innerrhoden zum Gesamtaufkommen bei. Nicht in der aktuellen Statistik enthalten sind die Zahlen des Reka-Feriendorfs Urnäsch. Dieses verzeichnete für das Jahr 2018 gesamthaft 53162 Logiernächte, was einer Zunahme von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Reka Feriendorf war im vergangenen Jahr während 238 Tagen voll belegt. Dies kommt mit einer Auslastung von 81 Prozent gleich, wie Vizedirektor und Leiter Reka-Ferien Damian Pfister erklärt. Das Angebot in Urnäsch ist eines von insgesamt 13 seiner Art – und es wird geschätzt: «Das Feriendorf Urnäsch ist auslastungsmässig das stärkste Feriendorf der Reka», so Pfister. Bei der Verweildauer wird zunehmen eine neuer Trend ausgemacht. «Die Übernachtungen mit Kurzzeit-Charakter nehmen markant zu», so Pfister. Demnach übernachtet der Grossteil der Gäste – nämlich 86 Prozent – eine bis sieben Nächte in den Ferienwohnungen im Urnäscher Rekadorf.