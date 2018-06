«Die da in Bern oben» Alt Ständerat Hans Altherr genoss bei den Parteiunabhängigen Gastrecht. Der einstige Politiker gab Gedankenanstösse und erzählte aus seinem Politalltag.

Einer der die Politik kennt: Hans Altherr (Bild: PD)

Zum sechsten Mal trafen sich die Parteiunabhängigen AR (PU AR) zu einem Kaminfeuergespräch mit einer Persönlichkeit aus Politik, Kultur oder Gesellschaft. Diesen Samstag war Hans Altherr zu Gast. Als alt Ständeratspräsident, alt Landammann von AR, ehemaliger Gemeindehauptmann und ehemaliger Jugendanwalt, aber auch als aktiver Unternehmer und Jurist konnte er die zahlreich erschienenen Vereinsmitglieder mit seinem Erfahrungsschatz in den Bann ziehen. Auch die eine oder andere Anekdote aus Bundesbern vermochte zu gefallen.

Von Spannungsfeldern und Lobbyismus

Nach einem reichhaltigen Brunch leitete Moderator Stephan Wüthrich gekonnt durch das Programm und nahm die Fragen aus dem Publikum entgegen. Die angesprochenen Themen waren denn auch entsprechend vielfältig. Vom Spannungsfeld zwischen Zentralisierung und Föderalismus über Lobbyismus in Bundesbern und die Ostschweiz als Randregion bis hin zu Gemeinde- oder gar Kantonsfusionen wurden viele aktuelle Fragen besprochen. Hans Altherr gelang es dabei ausgezeichnet, mit einer guten Mischung aus Gelassenheit und Sachkompetenz pointierte Gedankenanstösse zu geben. Abgerundet wurde die äusserst anregende Diskussion mit der häufig gestellten Frage, ob «die da in Bern oben» nicht sowieso einfach machen, was sie wollen. Hans Altherr gelang es, diese Aussage mit viel Glaubwürdigkeit zu widerlegen. Mit einem herzlichen Applaus für den Gast endete die Veranstaltung nach gut drei Stunden. (pd)