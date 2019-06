Die Anders-Denkerin wird neue Innerrhoder Grossratspräsidentin Heute wird Monika Rüegg Bless zur Grossratspräsidentin gewählt. Die 48-Jährige hat keine Appenzeller Wurzeln – und tickt auch sonst nicht in jeder Hinsicht gleich wie ihre Mitbürger. Claudio Weder

Auf Franz Fässler folgt eine Frau: Monika Rüegg Bless ist neue Grossratspräsidentin. (Bild: Claudio Weder)

An der Spitze des Innerrhoder Grossrats kommt es heute zu einem Wechsel: Die Amtsperiode von Franz Fässler ist zu Ende, Vizepräsidentin Monika Rüegg Bless rückt mit grösster Wahrscheinlichkeit nach. Als neue Grossratspräsidentin wird die 48-Jährige im kommenden Jahr die Sessionen leiten und den Kanton repräsentieren. Was Rüegg Bless von ihrem Vorgänger unterscheidet: Sie ist keine waschechte Innerrhoderin.

Monika Rüegg Bless wuchs im Toggenburg auf und lebt seit 2003 gemeinsam mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in Appenzell. «Dem Kanton Appenzell Innerrhoden fühlte ich mich schon immer sehr nahe», sagt sie. In Appenzell herrsche «eine gute Energie» und die Innerrhoder seien ein äusserst diskussionsfreudiges Volk. «In Innerrhoden geht es also nicht darum, den richtigen Dialekt zu treffen, sondern nur den richtigen Ton», sagt sie und lacht.

Nicht einheimisch zu sein, könne auch ein Vorteil sein. Gerade in der Politik. Rüegg Bless verweist dabei auf Ruth Metzler, die 1996 als erste Frau in die Standeskommission gewählt wurde und deren Wurzeln ebenso wenig appenzellisch seien wie die ihrigen. «Aufgrund der Kleinheit des Kantons kennen sich die Einheimischen untereinander gut, und zwar über Generationen hinweg. Man weiss alles voneinander – nicht nur das Positive.» Zugezogene werden hingegen weniger aufgrund ihrer Biografie beurteilt, ist sie überzeugt.

Den Umgang mit Menschen gewohnt

Dass die gebürtige Toggenburgerin in Appenzell schnell Anschluss gefunden hatte, sei vor allem durch ihre vielseitigen Engagements begünstigt worden: 2004 bis 2008 präsidierte sie das Frauenforum Appenzell (2015 aufgelöst), von 2009 bis 2019 war sie Präsidentin des Chinder­horts. «So konnte ich mir schnell ein Netzwerk aufbauen. Was mir schliesslich auch den Einstieg in die Politik erleichtert hat.»

2012 wurde Monika Rüegg Bless für den Bezirk Appenzell in den Grossrat gewählt. Dass sie als Grossratspräsidentin nun für ein Jahr quasi zu «Stillschweigen» verpflichtet sei, mache ihr nichts aus. «Auch wenn ich eine aktive Politikerin bin, die gerne etwas sagt, freue ich mich auch darauf, einmal in die Zuhörerrolle zu schlüpfen.»

Zuhören sei überdies etwas, das sich Monika Rüegg Bless schon aus ihrem Berufsalltag gewohnt ist. Seit bald 30 Jahren ist die gelernte Pflegefachfrau im Gesundheitswesen tätig. Heute hat sie eine dreifache Führungsposition am Kantonsspital St. Gallen inne: Sie leitet den Bereich Pflege der Klinik für Urologie sowie der Tagesstation. Zudem ist sie Leiterin des Freiwilligendienstes.

Mit Menschen umgehen – das kann Monika Rüegg Bless. Und von dieser Fähigkeit könne sie auch bei ihrer neuen Aufgabe als Grossratspräsidentin profitieren, wo gerade in Sachen Sitzungsführung Sozialkompetenz gefragt sei. «Ich will, dass sich jedes Mitglied des Grossen Rates ungezwungen äussern kann.» Hierbei versuche sie, den nötigen Rahmen zu schaffen, dass alle Grossrätinnen und Grossräte den Mut fänden, ihre Voten abzugeben. Vor ihrer neuen Aufgabe habe sie jedoch grossen Respekt: «Läuft die Sessionsleitung gut, merkt das in der Regel niemand, läuft sie schlecht, dann schon.» Gute Vorbereitung sei dabei das A und O. Respekt sei aber noch kein Grund, sich nicht zu freuen. Vor allem den Repräsentativaufgaben blicke sie erwartungsvoll entgegen: «Das Grossratspräsidium ist für mich ein Ehrenamt. Vor mir liegt ein Jahr, in dem ich die Möglichkeit habe, Menschen zu treffen, denen man sonst nie begegnen würde.»

Vorbild für die Innerrhoder Frauen

Daneben wird sich Monika Rüegg Bless in ihrer neuen Aufgabe darum bemühen, als Vorbild voranzugehen. «Ich will zeigen, dass man als Inhaberin eines solchen Amtes trotzdem sich selbst sein kann, und dass dies auch für jemanden machbar ist, der keinen Hochschulabschluss hat, für jemanden wie du und ich.» Insbesondere will Rüegg Bless motivierendes Vorbild für ihre weiblichen Mitmenschen sein. Der Frauenanteil im Grossrat – der mit der neuen Zusammensetzung von 28 auf 24 Prozent gesunken ist (siehe Ausgabe vom 14. Juni) – sei bedauerlich.

«Für viele Frauen ist der Einstieg in die Politik noch zu früh oder es fehlt ihnen der Mut», antwortet die Grossratspräsidentin auf die Frage, warum es die Innerrhoderinnen in der Politik schwer haben. «Es fehlen aber auch die vermittelnde Arbeit einer unabhängigen Institution wie des Frauenforums sowie günstige Rahmenbedingungen, die helfen, dass sich Eltern – vor allem Mütter – vermehrt beruflich oder ausserfamiliär engagieren können.» Darunter fallen etwa Blockzeiten in Schulen, Mittagstische und Betreuungsangebote für Kinder vor und nach der Schule. In dieser Hinsicht müsse in Innerrhoden noch einiges geschehen.

Seit Jahren setzt sich Rüegg Bless dafür ein, dass alle Bevölkerungsgruppen ausreichend im Grossrat vertreten sind – nicht nur die Frauen. «Ich wünsche mir, dass in Zukunft auch die jüngeren Generationen den Weg in die Politik finden, dass Anders-Denkende und Minderheiten mehr mitdiskutieren können.» Nur so könne die Vielstimmigkeit des Kantons auch auf politischer Ebene abgebildet werden.

Ein untypisches Familienmodell

Schliesslich gibt es noch etwas, in dem sich Monika Rüegg Bless von vielen Innerrhoderinnen und Innerrhodern unterscheidet: Es ist das Familienmodell, das, wie sie selbst sagt, «etwas anders ist». Sie geht zur Arbeit, während ihr Mann zu Hause den Haushalt schmeisst. «Das hat bis jetzt wunderbar funktioniert», sagt sie. Und sei der Beweis dafür, dass es in Innerrhoden eben auch ‹anders› geht.