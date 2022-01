Dialekt Köstliche Appenzeller Geschichten: Neues Buch von Ueli Bietenhader Der Altstätter Ueli Bietenhader hat bereits verschiedene Bücher mit vergnüglichen Dialekt-Kurzgeschichten verfasst. In seinem neusten Werk kommen auch das Rotbachtal und das weitere Appenzellerland ausgiebig zum Zug.

In Heiden geboren: Autor Ueli Bietenhader. Bild: Max Tinner

1937 in Heiden geboren, hat Ueli Bietenhader seine Jugendjahre in Altstätten verbracht. Hier war er später als Reallehrer und anschliessend – nach dem Musikstudium an den Konservatorien von Feldkirch und Zürich – als Leiter der Musikschule Oberrheintal tätig. Seine engere Heimat beobachtet er liebevoll und auch kritisch, und die Fülle an erstaunliche Begebenheiten und das Verhalten eigenwilliger Zeitgenossen haben zu Kurzgeschichten und Büchern geführt.

Uelis Mutter, Marie Freund, ist in Bühler aufgewachsen. Im Knaben- und Jugendalter verbrachte er oft Ferien bei seinen Grosseltern, die ennet dem Rotbach in der Ausserrhoder Göbsi wohnhaft waren.

«Und alls isch woor»

Im neuen Buch «Und alls isch woor» kommt das Appenzellerland mit neun Geschichten zum Zug. Bereits im Vorschulalter hatte Ueli den weiten Weg zu den Grosseltern zu Fuss zurückzulegen. Familie Bietenhader war arm, und man konnte sich eine Fahrt mit der Bahn von Altstätten nach Bühler nicht leisten. Wenn er jeweils im Bühler eintraf, wurde er folgendermassen begrüsst: «Eazz chot de Rientlerchropfli, jää, bis willkomm, Oeli, chasch gad do im obere Chämmerli dini Sache vesoege.»

Humorvoll beschreibt Ueli unter anderem auch eine Wanderung vom Bühler zum Guggerlochbrunnen in der Nähe von Appenzell, wo man beim Brunnentrog verweilte und den mitgebrachten trockenen Biberfladen im munter sprudelnden Heilwasser aufweichte.