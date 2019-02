«Der Verein hat einen hohen Stellenwert» Der Turnverein ist der grösste Verein in Hundwil und seine alle zwei Jahre stattfindenden Unterhaltungen sind legendär.

Seit der ersten Klasse im TV Hundwil dabei ist Dominik Steingruber. Heute ist er Oberturner der Aktivriege, die 45 Mitglieder zählt. Trainiert wird an ein bis drei Abenden pro Woche, je nach Ambitionen. Alljährlich beteiligt sich der Verein an einem Turnfest, das den Höhepunkt im Vereinsjahr markiert. Sie hätten keine allzu grosse Mühe neue Mitglieder zu finden, denn aufgenommen werde jeder, sagt Steingruber. Die allermeisten Mitglieder kommen aus dem Dorf. Er selbst wohnt heute nicht mehr in Hundwil, sondern an seinem Arbeitsort St. Gallen.