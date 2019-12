Der Verein «Appenzell hilft Sinteu» baut in Rumänien eine Wasserversorgung Dank des unentgeltlichen Arbeitseinsatzes von 13 Mitgliedern erhält die Bevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Während des letzten Einsatzes wurden diverse Betonarbeiten verrichtet. Bild: PD

Im Jahr 2013 ist erstmals eine Missionsgruppe aus Appenzell in das rumänische Bergdorf Sinteu gereist, um ein Wasserversorgungsprojekt nach Schweizer Standards voranzutreiben. Seit 2017 reist die Gruppe, als ein eigens für die Trinkwasserversorgung in Sinteu gegründeter Verein «Appenzell hilft Sinteu», ein- bis zweimal pro Jahr für die Arbeitseinsätze in den 1300 km entfernten Nordwesten Rumäniens. Der Verein hat 13 aktive Mitglieder, die alle in die Arbeitseinsätze involviert sind.

Zusammenarbeit mit lokalen Helfern

Dieses Jahr fanden die Einsätze an Ostern und im Sommer statt. Der Sommereinsatz dauerte rund eine Woche. Es wurden Reservoir-Abdichtungen aus Spezialmörtel gegen die Verschmutzung von innen und aussen, sowie der Keimschutz zur Erhaltung der Wasserqualität eingebaut. Dazu fand eine Nachbearbeitung der Beckenwände statt, es gab Kiesnester aufgrund schlechter Betonqualität.

Während des Sommereinsatzes konnten beim Ausgleichsreservoir (15 m3 Fassungsvermögen) der Technikraum und das Wasserbecken erstellt werden. Parallel dazu wurden einige Entwässerungsschächte gesetzt und diverse kleinen Arbeiten ausgeführt. Der Fortschritt, den die Appenzeller Handwerker gemeinsam mit lokalen Helfern beim Wasserversorgungssystem bisher erzielten, lässt sich zeigen: Bereits 2015 konnten die ersten Häuser des Dorfes an das Wasserversorgungssystem angeschlossen werden, das den Bewohnern Zugang zu sauberem Trinkwasser gewährleistet.

Die vierte Brunnenstube wurde 2017 fertig erstellt. Bisher wurden insgesamt 8 Kilometer Wasser- und Kabelleitungen verlegt. Die Menschen in Sinteu sowie auch in der benachbarten Gemeinde Fagetu leben in ärmlichen Verhältnissen. Bis 2013 existierte keine Wasserversorgung. Nur einzelne Einheimische hatten fliessendes Wasser, dank einfach gefasster Quellen.

Gründung einer Wasserkorporation

Vor zwei Jahren wurde in Sinteu eine Wasserkorporation gegründet. Die Wasser- und Anschlussgebühren müssen bezahlt werden. Diese werden für den Unterhalt und Ausbau des Systems genutzt. Der Verein «Appenzell hilft Sinteu» erstellt dafür zusammen mit der Wasserkorporation ein Reglement. Gemeinsam setzt man sich dafür ein, dass die Wasserzähler sich auf öffentlichem Grund befinden werden.

Auch lokale Handwerker aus dem Appenzellerland, die den Einsatz unterstützen, profitieren. Benedikt Inauen, gelernter Maurer, war sowohl beim ersten als auch beim bisher letzten Einsatz des Vereins dabei. Er sagt:

«Die Arbeiten wurden effizienter.»

Zudem sei das Vertrauen zwischen den Einheimischen und der Arbeitsgruppe mit der Zeit gewachsen. «Man sieht, was wir bisher gemeinsam erreicht haben. Und mit den Reservoirs kann man nun auch die grösseren Bauten sehen.» Das sieht auch der Vereinspräsident Raphael Fässler so: «Die Arbeitsweisen unserer rumänischen Mitarbeiter haben sich verändert. Lieferungen von Baumaterialien kommen beispielsweise pünktlicher an als noch zu Beginn. Es ist nun ein professioneller Arbeitseinsatz, bei dem die Zeit auch effizient genutzt werden kann.»

Auf Spenden angewiesen

In rund zweieinhalb Jahren soll der Gesamtbau in Sinteu abgeschlossen sein. Der Verein aus dem Appenzellerland arbeitet unentgeltlich und ist deshalb auch auf Spenden angewiesen. Die Baumaterialien müssen bezahlt werden. Der Verein ist gut durchmischt mit Altgedienten sowie auch mit neuen Helfern, meist Lehrlingen, die Erfahrungen beim Einsatz im Ausland sammeln können. Man profitiert auch für die Arbeit in der Schweiz. Fässler dazu: «Darauf gründet auch der Erfolg der Gruppe: Die Neuen fügen sich jeweils schnell ein. Es sind immer Leute vom Fach, die mitkommen und sich so ergänzen.»