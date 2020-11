Der Trogner Landsgemeindeplatz erstrahlt nach Sanierung würdevoller denn je Die Sanierung des geschichtsträchtigen Platzes hat eine fast 40-jährige Geschichte. In diesem Fall sind sich alle Beteiligten einig: Was lange währt, wird endlich gut.

Neuer Landsgemeindeplatz in Trogen AR, Stand Nov 2020 und Baustelle Juni 2020. Hanspeter Schiess Fotografie

Mit 382 Ja- zu 322 Nein-Stimmen haben die Trognerinnen und Trogner am 3. April 2011 der Neugestaltung des Landsgemeindeplatzes zugestimmt. Gemeindepräsident Niklaus Sturzenegger verhehlte seinerzeit gegenüber dieser Zeitung nicht, dass er sich ein deutlicheres Ergebnis gewünscht hätte. Heute, viele Jahre, Bauetappen und Rechtsverfahren später, präsentieren sich der frühere Kiesplatz und die Strassenkreuzung mit edlen Natursteinen gepflästert. Es lässt den historischen Ortskern als Einheit wirken. Gemeindepräsidentin Dorothea Altherr freut sich riesig über das Bauwerk: «Alle, auch die grössten Gegner finden die Sanierung eine gelungene Sache. Aber bis es soweit war, hat es auf beiden Seiten viel Geduld und Verständnis gebraucht.»

Ein Rückblick: Seit 2006 planten Kanton und Gemeinde die Neugestaltung des Dorfkerns inklusive aller Strassen-«Äste». In Richtung Altstätten und vom Bahnhof her wurden ab 2012 erste Etappen realisiert. Zudem wurde eine Tempo 30-Zone eingerichtet.

Der Platz aus der Vogelperspektive. Bild: PD

Mit der Gutheissung des Baukredits von 1,58 Millionen Franken durch das Trogner Stimmvolk hätte das Herzstück Landsgemeindeplatz umgesetzt werden sollen. Aber es wurden mehrere Einsprachen eingereicht, deren Behandlung viel Zeit kosteten. «Einige Anwohner fürchteten höhere Lärmemissionen durch die Pflästerung», erinnert sich Kantonsingenieur Urban Keller. Zusatzabklärungen waren nötig. Der Kanton übernahm den Lead. Einerseits, weil er wegen der vier am Platz zusammenkommenden Kantonsstrassen in der Lärmfrage ohnehin gefordert war. «Zudem fehlte bei der Gemeinde das Know-how für so ein komplexes Projekt und die entsprechenden Verfahren». Der Kanton legte das Projekt mit einer Verkürzung der Pflästerung auf der Speicherstrasse nochmals auf. Zuletzt entschied das Gericht, dass die Pflastersteine auf der Hauptverkehrsrichtung diagonal verlegt werden müssen, um die Lärmimmissionen zu mindern.

Im Frühjahr dieses Jahres konnten die Bauarbeiten am Platz gestartet werden. Diese seien trotz Corona relativ zügig verlaufen, sagt Urban Keller. «Manchmal sind Steinlieferungen verzögert eingetroffen, aber wir konnten die Arbeiten im Zeitrahmen beenden.» Eine Herausforderung für alle Beteiligten sei die Totalsperrung des Platzes während dreier Wochen in den Sommerferien gewesen. Spezialgruppen der Firma Cellere waren mit der Pflästerung beauftragt. Verwendet wurden aus dem schweizerischen Alpnach stammende Gubersteine. Die Vorplätze wurden mit Granitplatten verlegt. Um das Regenwasser bestmöglich versickern zu lassen, sind die Fugen im unteren Teil des Platzes nicht mit Mörtel verschlossen. Die Bauarbeiten wurden auch genutzt, um Werkleitungen zu erneuern. Der früher oft schmutzige oder staubige Platz lässt sich nun besser reinigen und die Schneeräumung im Winter wird erleichtert.

Die Art der Beleuchtung des Landsgemeindeplatzes hat ebenfalls beschäftigt. Ursprüng-lich waren fackelartige Lampen an den Fassaden geplant gewesen. Davon sei man weggekommen, sagt Dorothea Altherr. «Die Lampen hätten den Nachthimmel zu sehr erleuchtet, was sich ungünstig auf die Tierwelt ausgewirkt hätte.» Ein Lichtplaner wurde engagiert, um ein neues Konzept auszuarbeiten. Dieses umfasst Beleuchtungsstelen an denen individuell einstellbare Beleuchtungskörper fixiert werden. Die so genannte Projektionsausstrahlung strahlt den Boden und die Fassaden sanft an. Damit das Licht in den Wohnungen nicht blendet, werden die Fenster ausgespart. Das Konzept berücksichtigt auch die Vorgaben für die Sicherheit des Fahrverkehrs und der Fussgänger.

Der historische Ortskern präsentiert sich aufgeräumt, der frühere Tafelwald ist verschwunden. «Wir haben uns bei der Signaletik auf das absolut Notwendige beschränkt, um den Platz von nationaler Bedeutung möglichst wenig zu beeinträchtigen», sagt Dorothea Altherr. Aus diesem Grund gibt es auch keine Möblierung mit Bänken oder Ähnlichem. Die Nutzung der Fläche hat sich nicht verändert. Nach wie vor darf darauf parkiert werden. Der Brunnen wurde nicht wieder auf den Platz gesetzt, er hat sich am neuen Standort bewährt. Der Garten beim Fünfeckpalast soll im kommenden Frühjahr neu gestaltet werden. Auch das letzte Teilprojekt, die Strasse Richtung Bühler, soll bald realisiert werden.

Die Kantonskredit von 5,6 Millionen Franken kann gemäss Urban Keller knapp eingehalten werden. 1,7 Millionen Franken zahlt die Gemeinde für den Platz. Sie darf mit einem Beitrag von der Denkmalpflege rechnen. Zudem muss sie an die Kantonsstrassenbauten einen Anteil zahlen. Urban Keller und Dorothea Altherr sind überzeugt, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat. Beide freuen sich über das gelungene Werk und danken allen für das Mittragen der baubedingten Einschränkungen.

Im nächsten Sommer plant Trogen ein grosses Einweihungsfest. Vom 25. Bis 27 Juni soll die Erneuerung mit verschiedenen kulturellen Anlässen gefeiert werden. 2021 soll zudem ein neuer Kunstführer über den Landsgemeindeplatz und seine historischen Gebäude erscheinen.