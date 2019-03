«Mein Herz schlägt für Herisau. Es schmerzt»: Beim Herisauer Gemeindepräsidenten Renzo Andreani sitzt der Schock nach der Abwahl tief Kaum einer hätte es gedacht: Gemeindepräsident Renzo Andreani muss sich seinem Gegenkandidaten Kurt Geser geschlagen geben. Seine Abwahl kann der SVP-Politiker nicht nachvollziehen, einen Plan B hatte sich Andreani nicht zurechtgelegt. Alessia Pagani

Wird seinen Platz per Ende Mai räumen müssen: Gemeindepräsident Renzo Andreani verliert überraschend die Wahl. (Bild: PAG)

Radio, Fernsehen, Zeitungen – Renzo Andreani musste am Montag vielen Medien Red und Antwort stehen. Nicht nur für ihn kam die Abwahl als Herisauer Gemeindepräsident am vergangenen Wahlsonntag überraschend. «Ich bin zutiefst enttäuscht», lässt sich Andreani in einer ersten Stellungnahme zitieren. Auch am Montag, einen Tag nach den Wahlen, sitzt der Schock tief. Renzo Andreani:

«Für mich ist der Entscheid nicht nachvollziehbar.»

Das Volk habe entschieden, das müsse er akzeptieren. Als Grund für die Abwahl zuhanden Kurt Gesers wurde bereits kurz nach der Wahl vielerorts die grundsätzliche Unzufriedenheit der Herisauer Bevölkerung genannt. Dass demokratische Prozesse zuweilen Zeit brauchen, wird dabei teilweise vergessen. Auch für Andreani scheint Unzufriedenheit als Ursache für sein Abschneiden bei den Wahlen nicht nachvollziehbar.

«Für mich persönlich ist kein Grund sichtbar, zumal meine Arbeit seitens der Parteien grundsätzlich nie hinterfragt wurde.»

Es sei auf politischer Ebene nie Kritik an in herangetragen worden. «Auch nicht vom Einwohnerrat. Und dieser kontrolliert und validiert meine und die Arbeit des Gemeinderates.»

Seit 1991 in Herisau

Renzo Andreani wird sein Büro auf Ende Mai räumen müssen. Wohin ihn der Weg anschliessend führt, ist völlig offen. Einen Plan B hatte sich Renzo Andreani angesichts der späten Kandidatur Gesers nicht zurechtgelegt. Sicher hingegen ist bereits, dass der gebürtige Basler in der Gemeinde Herisau bleiben wird.

«Hier in Herisau lebe ich, für Herisau schlägt mein Herz. Es schmerzt.»

Renzo Andreani lebt seit 1991 in Herisau. Die Bürger kennen ihn, hat er sich doch immer volksnah gegeben. Erstmals für das Herisauer Gemeindepräsidium kandidierte der 61-Jährige 2013. Damals schaffte Andreani die Wahl gegen Ueli Stauss – allerdings im zweiten Wahlgang. Mit 2095 Stimmen machte er 121 mehr als sein Kontrahent von der FDP. Der erste Wahlgang hatte quasi unentschieden geendet, nur neun Stimmen trennten Andreani und Strauss voneinander. Mit der Wahl Andreanis verfügte im siebenköpfigen Gemeinderat die SVP damals mit zwei Mandaten über gleich viele Sitze wie die FDP – mit dem Abgang von Andreani verbleibt der SVP ein Sitz.