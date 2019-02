Der SC Herisau erspielt sich drei Matchpucks im Playoff-Viertelfinal Die Eishockeyaner des SC Herisau gewinnen die zweite Viertelfinalpartie gegen den SC Frauenfeld 3:0. Am Samstag könnte der Erstligist die Serie entscheiden. Mea McGhee

Alexander Jeitziner, hier beim 2:0, war an allen drei Herisauer Toren beteiligt. (Bild: Mea McGhee)

Alexander Jeitziner war gegen Frauenfeld einer von zwei Spielern, die aus dem geschlossenen Herisauer Kollektiv rausragten. Der Verteidiger war an allen drei Treffern beteiligt, und da Torhüter Marc Klingler sich nicht bezwingen liess, führt Herisau in der Viertelfinalserie gegen Frauenfeld mit 2:0.

Kaum einmal vollzählig auf dem Eis

Die Partie wurde temporeich und hart geführt. «Das ist Playoff: Emotionen und viel Kampf», sagte Jeitziner. Das Schiedsrichtertrio setzte auf eine strenge Linie, weshalb vor allem in der ersten Viertelstunde kaum einmal mit Normalbestand gespielt wurde. Das Heimteam überstand die erste in der Startminute fällige Unterzahl. Anders die Gäste: Bei Fehrs vierminütigem Ausschluss traf Gartmann nach 17 Sekunden wuchtig zum 1:0 (6. Minute). Gar in doppelter Überzahl agierte Herisau, als Jeitziner vom Bullykreis aus hoch in die entfernte Ecke auf 2:0 erhöhte (13.). Die Chancenauswertung des Heimteams war nahezu optimal und bremste Frauenfelds Startfurioso aus. Jeitziner analysiert.

«Wir wissen um ihre Stärken, haben deswegen aber nicht ängstlich agiert.»

In der Tat rannten die Gäste an, suchten immer wieder den Abschluss. Doch Torhüter Klingler machte seinen Kasten dicht, etwa bei Schüssen von Kellenberger (21.) und Fehr (23.). Bei einer weiteren Unterzahl blockte er kurz darauf die Versuche von Celio und Fehr. Die Gäste agierten selbst in Unterzahl mit einem kräfteraubenden Forechecking. Oftmals wurde der Scheibenführende bereits auf Höhe von Klinglers Gehäuse gestört. In Vollbestand taten sich die Herisauer daher teils schwer im Spielaufbau. Nach dem torlosen Mittelabschnitt ging es mit 2:0 ins Schlussdrittel.

Ein Pfostenschuss und ein Lupfer

Die Mannschaft von Trainer Markus Rechsteiner verteidigte mit vereinten Kräften und setzte Nadelstiche durch Rotzinger, Speranzino und Pace. Frauenfeld rannte vergeblich an. Celio traf in der 52. Minute nur den Pfosten. Nach einem Time-out verliess Styger 125 Sekunden vor Schluss seinen Arbeitsplatz. Tief in der eigenen Zone kam Jeitziner an die Scheibe. «Ich wollte das Icing verhindern», schildert er die Aktion, die zum 3:0 führte. Sein Lupfer fand 56 Sekunden vor der Sirene den weiten Weg ins Tor. Heute hat der SCH die erste von drei Chancen, die Serie zu entscheiden. Jeitziner sagt: «Wir werden nicht an die Ausgangslage denken und so spielen, als wäre die Serie ausgeglichen.» Die Partie in Frauenfeld beginnt um 17.30 Uhr. Verliert Herisau, steht am Dienstag um 20 Uhr im Sportzentrum das vierte Spiel an.