Der Proporz kommt in Appenzell Ausserrhoden erneut aufs Tapet

Wie funktioniert der Proporz?

Bei Proporzwahlen werden die Sitze proportional zur Anzahl der für eine bestimmte Partei abgegebenen Stimmen verteilt. Diejenigen Kandidierenden, welche auf einer Liste am meisten Stimmen erhalten haben, bekommen die Sitze.



Was ist der Unterschied zwischen dem Proporz und dem Majorz?

Bei einer Majorzwahl steht der Kandidat im Vordergrund. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen erhält. Kandidaten treten als Einzelpersonen an, werden aber meistens von einer Partei nominiert und unterstützt.



Haben die Kantone beim Wahlverfahren freie Hand?

Grundsätzlich schon. Die Bundesverfassung sieht allerdings gewisse Schranken für die Wahl der kantonalen Parlamente vor. Gemäss der Erfolgswertgleichheit müssen die von den Wählern zum Ausdruck gebrachten parteipolitischen Präferenzen eins zu eins in der Zusammensetzung des Parlaments abgebildet werden. Das ist beim Majorz nicht der Fall. (cal)