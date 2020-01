Letzter Tag von Anton Signer: Der Innerrhoder Landweibel nimmt seinen Hut Nach 18 Jahren geht der Innerrhoder Landweibel Anton «Toni» Signer in Pension. Heute ist sein letzter Arbeitstag.

16 Landsgemeinden hat Toni Signer miterlebt. Auch bei unzähligen Sessionen des Grossen Rates, bei Kantonsjubiläen und Regierungsratstreffen war er dabei. Nun geht der Innerrhoder Landweibel in Pension. Wehmütig darüber, dass er am heutigen Montag zum letzten Mal sein Büro in der Ratskanzlei in Appenzell betreten wird, ist er aber nicht. Im Gegenteil: «Ich freue mich auf die Zeit, die jetzt kommt.»

Konkrete Pläne für die Pension hat Toni Signer, der mit seiner Familie in Meistersrüte wohnt, aber noch keine. Er lasse alles auf sich zukommen, sagt er. Sicher ist, dass er sich im Februar erstmals eine Auszeit gönnen wird. Ab März möchte er dann, wenn möglich, an zwei bis drei Tagen in der Woche auf Stundenbasis wieder etwas «werchen». Langweilig werde es ihm also bestimmt nicht, sagt der 65-Jährige und lacht. Letzteres hat wohl auch damit zu tun, dass Toni Signer noch anderweitig engagiert ist. So ist er etwa als Parkplatzverantwortlicher bei der Organisation des Eidgenössischen Jubiläumsschwingfestes Appenzell beteiligt. Auch im Schützenverein ist er aktiv. Von mehreren Leuten sei er zudem schon für weitere Projekte angefragt worden, sagt er.

Ebenso möchte sich Toni Signer demnächst einen langjährigen Traum erfüllen: «Ich wollte schon immer mal in einer SAC-Hütte mitanpacken.» Wo genau es ihn hinziehen wird, lässt er aber noch offen.

Jobwechsel aus familiären Gründen

Anpacken, wo man seine Hilfe benötigt – das ist für Toni Signer nichts Neues. 18 Jahre lang war er als Landweibel des Kantons Appenzell Innerrhoden im Einsatz. In dieser Funktion nahm er verschiedene unterstützende Aufgaben wahr. An jeder Landsgemeinde begleitete er die Standeskommission beim festlichen Einzug in den Ring. Auch bei den Grossratssitzungen ging nichts ohne Toni. In der hintersten Stuhlreihe sass er jeweils, immer am selben Ort. Er wies Journalisten und Gästen ihre Plätze zu, verteilte den Parlamentsmitgliedern das Sitzungsgeld – einmal vormittags, einmal nachmittags – und öffnete jenen, die während der teils langen Sitzungen den Saal verliessen, die schwere Holztüre. Eine Aufgabe, die künftig sein Nachfolger, Thomas Streule, wahrnehmen wird.

Bei den vielen Grossratssessionen, die er miterlebt hat, ist Toni Signer etwas besonders aufgefallen: «Der Umgang zwischen den Grossrätinnen und Grossräten war immer sehr anständig und förmlich – selbst wenn es hitzig zu und her ging.»

Im September 2001 trat Signer seine Stelle als Landweibel an, zuvor arbeitete er während 13 Jahren als Speditionschef in einer St.Galler Firma. Der Wechsel hatte vor allem familiäre Gründe. «Aufgrund des Arbeitsweges und der langen Arbeitstage sah ich meine beiden Töchter, heute 18 und 21 Jahre alt, damals kaum. Als ich die ausgeschriebene Stelle als Landweibel sah, habe ich mich sofort beworben.»

Er traf den Papst in Genf

Der Einzug auf den Landsgemeindeplatz hat eine lange Tradition. Zuvorderst marschiert der Landweibel im schwarz-weissen, die Kantonsfarben repräsentierenden Ornat, mit dem Zepter in der Hand, dem Schild auf der Brust und dem Zweispitzhut auf dem Kopf. Auf den Weibel folgen die Mitglieder der Standeskommission in Zweierreihen. «Mit der Zeit entwickelt man eine gewisse Routine beim Einmarsch», erzählt Signer. Bei seiner ersten Landsgemeinde im Jahr 2003 war er aber dennoch nervös, gibt er zu. «Man muss sich konzentrieren, im Schritt zu laufen und dabei nicht zu stolpern.»

Doch nicht nur an Landsgemeinden und Grossratssitzungen war Toni Signer dabei, sondern auch bei Kantonsjubiläen oder Regierungsratstreffen, beim Papstbesuch in Genf oder an der Fête des Vignerons. Zu solch repräsentativen Aufgaben kamen auch administrative Tätigkeiten hinzu: Als Landweibel hatte Signer die Verantwortung über die Post- und Materialdienste, er kopierte und versandte Grossratsunterlagen, Staatskalender und Geschäftsberichte, half mit bei der Organisation von Sitzungen oder bei Transporten. Auf die Frage, was er an seiner Arbeit am meisten schätzte, antwortet er: «Besonders interessant waren für mich die vielen Begegnungen mit anderen Regierungsräten der Schweiz.»

Obwohl immer hautnah an der Politik, durfte sich Toni Signer während der vergangenen 18 Jahre nicht am politischen Geschehen beteiligen. «Für den Landweibel gilt Schweigepflicht.» Ob ihn das gestört habe? «Nicht wirklich. Es war auch spannend, einfach mal zuzuhören.» Somit erhalte in Zukunft die Landsgemeinde für ihn wieder eine ganz andere Bedeutung. «Ich freue mich darauf, dass ich von nun an gemeinsam mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern daran teilnehmen kann – und ich mich wieder politisch am Geschehen beteiligen darf.»