Der Gewerbeverband stockt auf An seiner 127. Delegiertenversammlung (DV) erweiterte der Gewerbeverband Appenzell Ausserrhoden den Vorstand um eine Position. Die Gewerbler wollen so in finanzpolitischen Fragen besser mitreden können. Yann Lengacher

Von links: Gewerbeverbandspräsident René Rohner, die neuen Vorstandsmitglieder Roger Hasler und Emil Mock sowie Geschäftsführer Bruno Eisenhut, der sein Amt seit dem 1. Januar bekleidet. (Bild: PD)

Ein Vorstandsmitglied geht, zwei neue kommen. Der Ausserrhoder Gewerbeverband hat an seiner DV nicht nur den Vorstandsposten des scheidenden Markus Strässle mit dem Gastronomen Emil Mock neu besetzt. Ebenfalls in den Vorstand gewählt wurde Roger Hasler. Mit seiner Wahl wurde der Vorstand um eine Person erweitert. Der Niederlassungsleiter der St. Galler Kantonalbank in Teufen soll es dem Gewerbeverband erlauben, sich in kantonalen Finanz- und Steuerthemen noch fundierter einzubringen. Er übernimmt das neu geschaffene Vorstandsressort «Finanzen und Steuern». Gewerbeverbandspräsident René Rohner erklärte die Erweiterung folgendermassen:

«Regierungsrat Köbi Frei und ich kamen in einem Gespräch gemeinsam zum Schluss, dass wir hinsichtlich Finanzfragen nicht so gut aufgestellt sind. Wir sind überzeugt, dass wir die uns gestellten Aufgaben mit Roger Hasler fundierter erfüllen können».

Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden einstimmig im Amt bestätigt. Neben der Wahl der neuen Vorstandsmitglieder wurden die weiteren Traktanden, darunter die Jahresrechnung der Revisionsbericht und das Budget 2020, einstimmig gutgeheissen.

Aufrufe zu Engagement und einem Ja an der Urne

Die Delegiertenversammlung bot dieses Jahr auch viel Platz für politische Inhalte. So richtete sich René Rohner gleich zu Beginn der Versammlung mit einem Aufruf an die versammelten Gewerbevertreter: «Das Gewerbe soll und muss sich Gehör verschaffen. Bringen wir uns verstärkt auf kantonaler und kommunaler Ebene ein. Wenn nicht das Gewerbe, wer denn sonst?» Als positives Beispiel nannte er den Gewerbeverein Herisau, der bei den vergangenen Gesamterneuerungswahlen trotz Kritik eigene Kandidaten aufstellte.

Zum Thema wurde auch die nationale Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF), über die am 19. Mai abgestimmt wird. Kurt Gfeller, ein Vertreter des Schweizerischen Gewerbeverbands, warb für ein Ja zur Vorlage. «Die STAF ist ein Kompromiss. In der Gesamtbetrachtung ist es eine gute Vorlage. Wird diese Abstimmung verloren, kommt nichts Besseres mehr für die Wirtschaft. Ich rufe Sie daher dazu auf, am 19. Mai Ja zu stimmen.» Die Vorlage habe für die Unternehmer Vor- wie Nachteile: Während sie eine Entlastung bei der Mehrwertsteuer biete, schreibe sie 0,3 Prozent mehr Lohn vor.

Ebenfalls zu Wort kam Regierungsrat Dölf Biasotto. In seinem Diskurs betonte der Volkswirtschaftsdirektor, dass er mit Hochdruck am vom Gewerbe ersehnten Autobahnzubringer, die Umfahrung Herisau, arbeite. Es gelte bei einem solchen Projekt aber auch zu bedenken, dass es Geduld brauche, weil die Mechanismen beim Bund langsam seien. Und: «Wir befinden uns mit diesem Projekt in Konkurrenz mit anderen Projekten aus anderen Kantonen.»

Den Abschluss des Abends bildete ein Interview mit Unternehmer und Ex-Schwinger Martin Grab. Thema war die Bewältigung von Krisensituationen.