Appenzell Ausserrhoden lanciert Konzept zur "Frühen Kindheit"

Für kleine Kinder gibt es in Appenzell Ausserrhoden zahlreiche Angebote und Förderinstrumente, dies wird an einer Tagung deutlich. Das Konzept «Frühe Kindheit» will im Kanton allfällige Lücken aufzeigen. Bis im Frühling sollen Handlungsfelder definiert sein.