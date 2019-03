Der beste Hackbraten der Ostschweiz kommt aus Teufen

Gault Millau hat kürzlich Restaurants mit den schweizweit besten Hackbraten gekürt. Unter die ersten zehn hat es auch das Hotel Anker in Teufen geschafft, in dem Reto Gadola Küchenchef ist. Er verrät, was seinen Hackbraten auszeichnet.