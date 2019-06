Bittere Stunde für den FC Herisau:

Der Abstieg ist Tatsache Der FC Herisau verliert das drittletzte Meisterschaftsspiel in der 2. Liga regional auswärts gegen den FC Sirnach mit 8:2. Die Niederlage besiegelt den Abstieg der Appenzeller in die 3. Liga. Samuel Looser

Der FC Herisau hat in Sirnach von Anfang an keinen Stich. Bereits in der 2. Spielminute gingen die Thurgauer Zweitligisten in Führung. Die Appenzeller kamen in der 8. Minute durch Luca Keller zwar zum Ausgleich, doch die Gastgeber zeigten postwendend eine Antwort und gingen kurz nach dem Ausgleich wieder in Führung.

Nach einer halben Stunde stand es bereits 6:2 für die Gastgeber und die Partie wurde zu einer mühsamen und langweiligen Angelegenheit. Die Sirnacher mussten nicht mehr und die Gäste aus Herisau brachten nichts mehr zu Stande. Die Thurgauer erhöhten in der zweiten Halbzeit das Skore noch auf 8:2 und besiegelten damit zwei Runden vor Schluss den Herisauer Abstieg in die 3. Liga. Es war die 14. Niederlager der Hinterländer dieser 2.-Ligasaison.

FC Sirnach – FC Herisau 8:2

FC Herisau: Grubenmann (20’ Steiner), Susic (45’ Schoch), Tasdelen, Gavrilovic, Wieland, Keller, Petersen, Ehrbar (50’ Yildirim), Cabernard (54’ Bischof), Lanker, Höhener.