Deponieplanung in Ausserrhoden schreitet voran Das Amt für Umwelt informierte kürzlich Gemeindebehörden und Grundeigentümer zu möglichen neuen Deponiestandorten. Bis Ende August können sich diese zu den Plänen äussern. Ein genaues Konzept zu den neuen Deponien soll der Regierung Ende Jahr übergeben werden. Philipp Wolf

Deponie im Gebiet Kaien zwischen Heiden, Rehetobel und Wald. (Bild:PD)

Das Ausserrhoder Amt für Umwelt (AfU) sucht derzeit nach neuen Deponiestandorten, die Abfallplanung für die nächsten 20 Jahre wird vorangetrieben. Konkret geht es dem Kanton um Standorten für unverschmutzten Aushub sowie «Beton, Mauerwerk und Ziegel». An Informationsveranstaltungen in Rehetobel, Gais und Herisau wurden nun Gemeindebehörden und Grundeigentümer über mögliche Deponiestandorte informiert, die das AfU während rund zwei Jahren Planung eruiert hatte.

48 vorgeschlagene Standorte (hier sind die genauen Standorte aufgelistet) sind es an der Zahl. Wie viele Deponien es schliesslich brauche, um den Aushub von jährlich rund 120'000 m³, der im Kanton anfällt, zu bewältigen, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Karlheinz Diethelm, Leiter des AfU, sagt dazu: «Die verschiedenen Standorte sind unterschiedlich gross.» Die Anzahl Deponien hängt also davon ab, ob mehrere kleinere oder einige grössere realisiert werden.

Bei seiner Evaluation hat das AfU nicht nur«unterschiedlichen Interessen von Natur- und Landschaftsschutz, Nachbarschaft und Anwohnern» mit einbezogen, sondern «wirtschaftliche Rahmenbedingungen wie beispielsweise die Erschliessung der Standorte» berücksichtigt, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Ebenso sei wichtig, dass heutige Deponien umweltverträglich realisiert und betrieben werden könnten.

Informationsveranstaltungen wurden geschätzt

So erklärte das AfU an den Informationsveranstaltungen den Gemeinden und Grundeigentümer, warum genau sie für Deponien in Frage kommen. «Die Anlässe sind geschätzt worden», zieht Diethelm Bilanz. Ihm ging es nicht zuletzt auch darum, möglicherweise bestehenden Vorurteilen gegenüber dem Begriff «Deponie» entgegenzuwirken. Diethelm sagt:

«Das Wort ‹Deponie› ist in der Öffentlichkeit teilweise negativ behaftet. Das lässt sich nur mit einer offenen Kommunikation ändern.»

So könne eine Deponie die Bewirtschaftung einer bestimmten Fläche durchaus verbessern, beispielsweise durch eine bessere Erschliessung oder Entwässerung.

Die betroffenen Gemeinden und Grundeigentümer können sich zu den Standorten nun bis Ende August äussern. Das AfU erhoffe sich davon auch zusätzliche Informationen zu den in Frage kommenden Grundstücken, sagt Diethelm. Anhand der Rückmeldungen will das AfU schliesslich Ende Jahr der Regierung ein genaues Konzept zur Deponieplanung übergeben. An welchen Standorten schliesslich Deponien realisiert werden, hängt am Ende von den Grundeigentümern ab: «Gegen den Willen der Eigentümer kann keine Deponie errichtet werden», stellt das AfU seiner Internetseite klar.