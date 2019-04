Die Ausserrhoder Kulturlandsgemeinde befasst sich mit dem Insektensterben Nebst Kunstschaffenden, Aktivisten und Unternehmern haben die Veranstalter der Kulturlandsgemeinde den Biologen Emanuel Hörler eingeladen. Er leitet im und beim Zeughaus Teufen einen Workshop zu einem Wildbienen-Forschungsprojekt. Hanspeter Spörri

Emanuel Hörler präsentiert eine Nisthilfe für Wildbienen. (Bild: Hanspeter Spörri)

Die Kulturlandsgemeinde, das zweitägige Ausserrhoder Kulturfestival, spürt am ersten Mai-Wochenende im und beim Zeughaus Teufen dem Spannungsfeld zwischen Gemein- und Eigensinn nach, erkundet, was die Gesellschaft zusammenhält und was sie entzweit – und hat deshalb unter vielen anderen Kunstschaffenden, Aktivistinnen, Unternehmern und Forscherinnen auch den Rehetobler Biologen Emanuel Hörler eingeladen.

Aus seiner Sicht ist das seit einigen Jahrzehnten feststellbare Insektensterben eine der grossen Herausforderungen der Gegenwart, vergleichbar mit dem Klimawandel. An der Kulturlandsgemeinde startet er ein kleines Forschungsprojekt, eine Wildbienen-Zählung. In seinem Workshop erfährt man Hintergründiges über die zahlreichen einheimischen Bienenarten und stellt eine Wildbienen-Nisthilfe für den eigenen Garten oder Balkon her. Hörler erhofft sich Rückmeldungen über die Belegung der unterschiedlich grossen Löcher. Die Auswertung soll ein Bild der Verbreitung einzelner Arten in der Region geben. Das Unterfangen ist ein Beispiel für Citizen-Science – Bürgerwissenschaft.

45 Prozent gelten als bedroht

Sinnvoll sei dies auch deshalb, weil von den rund 600 in der Schweiz heimischen Wildbienenarten mehr als 10 Prozent als ausgestorben und 45 Prozent als bedroht gälten, sagt Hörler. Er wolle nicht missionieren, aber dies müsse uns zu denken geben; das weltweit feststellbare Insektensterben der letzten Jahrzehnte habe viel zu tun mit unserer Art, Natur und Landschaft zu nutzen. Er illustriert dies am Beispiel der Honigbiene – auch sie einheimisch und «eigentlich ein Wildtier». Die Honigproduktion pro Bienenvolk habe sich in der Schweiz seit 1900 von rund sieben auf etwa 20 Kilo verdreifacht, während sich in der gleichen Zeit die Milchleistung der Kühe verdoppelte. Wachstum sei anscheinend ein zentrales Thema unserer Industriegesellschaft und Ökonomie.

«Der Zwang zum Wachstum schadet nicht nur den Bienen, sondern belastet letztlich auch die menschliche Gesellschaft, weil er den Lebensgrundlagen irreparable Schäden zufügt.»

Emanuel Hörler arbeitete bereits während des Studiums mit Bienen, aber auch mit Stechmücken. 2004 überliess ihm sein Vater einen Schwarm Honigbienen, und so begann er sich intensiver mit der Bienenhaltung zu beschäftigen. Als ihm einst ein Chauffeur den üblichen Zuckersirup für die Winterfütterung mit Satz ablieferte und sagte er bringe «den Honig des nächsten Jahres», sei ihm klar geworden: «Hier stimmt etwas nicht.» Nach und nach fand er heraus, wo es den Bienen wirklich wohl ist, in einer Art Höhle ohne die von den Imkern meistens verwendeten Wabenrahmen, wo sie die Freiheit hätten, «ihren Lebensraum so zu gestalten, wie sie es für richtig halten». Ihre Naturwaben würden sie oben und seitlich an den Höhlenwänden bauen. So schafften sie die Grundlage für eine stabile Nestwärme, die Luft sei gesättigt mit krankheitshemmenden Duftstoffen aus der gesammelten Propolis.

«Wenn die Zeit gekommen ist, ‹wollen› sie schwärmen, wodurch die Brut unterbrochen und so die Belastung mit Varroa-Milben reduziert wird. Von uns Imkern wollen sie möglichst in Ruhe gelassen werden.»

Die heutige Honigproduktion empfindet er als problematisch, weshalb er sich mit Gleichgesinnten bei «Freethebees» engagiert. Die Organisation setzt sich ein für eine nachhaltige, ökologisch vertretbare und artgerechte Honigproduktion. «Der Honig gehört eigentlich den Bienen», sagt Hörler. Sie seien auf seine vielen Inhaltsstoffe angewiesen. «Nehmen wir ihnen zu viel weg, schwächen wir ihre Gesundheit.»

Hinweis

Die Kulturlandsgemeinde findet am 4. und 5. Mai in Teufen statt. www.kulturlandsgemeinde.ch