Den Test erfolgreich bestanden: SC Herisau mit erneutem Sieg gegen eine Spitzenmannschaft

Der SC Herisau lässt am Samstagabend dem EHC Arosa keine Chance. Die Appenzeller gewinnen gegen den Tabellenzweiten mit 3:0 – nicht nur dank den Torschützen Aerni und Jeitziner. Claudio Weder

Herisaus Stürmer Philipp Aerni lässt die Aroser Verteidigung hinter sich und trifft zum 2:0. (Bild: Claudio Weder)

Die letzten beiden Spiele waren für den SC Herisau keine leichte Kost: Mit dem EHC Frauenfeld und dem EHC Arosa warteten gleich zwei Spitzenmannschaften in Folge auf das Team von Markus Rechsteiner. Die schwierige Aufgabe meisterte der SC Herisau aber mit Bravour: Nach dem 6:5-Sieg am vergangenen Mittwoch gegen den Tabellendritten Frauenfeld bezwangen die Appenzeller am Samstagabend in Herisau nun auch den Tabellenzweiten Arosa.

Man merkte es dem Auftreten der Mannschaften förmlich an, dass sie beide in den Spielen zuvor mit einem Sieg nach Hause gegangen waren. So spielte am Samstag vor allem der EHC Arosa von Beginn weg mit konstantem Druck nach vorne, sodass vor dem Herisauer Tor viel Defensivarbeit nötig war, um die stark aufspielenden Gäste zu bremsen. In Sachen Chancenverwertung hatte Herisau im ersten Drittel aber klar die Nase vorn: In der 15. Spielminute führte ein unglückliches Abwehrmanöver des Bündner Goalies zu Verwirrung auf der Torlinie – der Puck fiel zurück auf Aerni, der kurzen Prozess machte und die Scheibe im Tor versenkte.

Starke Schlussphase

In der Schlussphase übernahmen dann die Appenzeller immer mehr die Führung, waren häufiger vor dem gegnerischen Tor anzutreffen als die Gäste aus Arosa. Bereits zwei Minuten nach Anpfiff des letzten Drittels kamen die Herisauer dank eines Fehlpasses der Bündner zu einem Konter – wieder war es Aerni, der die Aroser Verteidigung stehen liess und die Führung auf 2:0 ausbaute. Ebenso nutzte der SC Herisau eine Zweiminuten-Strafe gegen Arosas Rechtsverteidiger Olivier Hostettler aus: Dieses Mal war es Jeitziner, der traf.

Der Sieg gegen den Tabellenzweiten ist nicht zuletzt aber auch der starken Abwehr der Herisauer zu verdanken: Goalie Klingler leistete sich keinen Fehler und wehrte zahlreiche Chancen der Bündner – darunter ein Penalty in der 44. Minute – ab.