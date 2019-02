Seit Jahrzehnten mit dem Velo vom Rheintal ins Appenzellerland Daniel Keller fährt seit 25 Jahren täglich mit dem Velo vom Rheintal zur Arbeit in die Vorderländer Gemeinde. Im Jahr legt er so rund 10000 Kilometer zurück. Peter Eggenberger

Daniel Keller arbeitet seit 40 Jahren bei der Feindrahtweberei G. Bopp & Co. in Wolfhalden. (Bild: Peter Eggenberger)

Täglich fährt der in Wolfhalden aufgewachsene Daniel Keller vom Rheintal ins Appenzeller Vorderland zu seinem Arbeitsplatz in der Feindrahtweberei G. Bopp & Co. im Mühltobel, Zelg-Wolfhalden. Seit mittlerweile 40 Jahren hält er dem Unternehmen die Treue.

Nach dem Schulbesuch in Wolfhalden absolvierte der 1956 geborene Daniel Keller eine Maschinenmechanikerlehre bei der Knoepfel AG, Walzenhausen. In Berneck wohnhaft, trat er Anfang 1979 in den Dienst der hochpräzisen Drahtgewebe für verschiedenste industrielle Bedürfnisse herstellender Firma G. Bopp & Co. AG in Wolfhalden. Im 110 Beschäftigte zählenden Unternehmen ist er heute in leitender Stellung für den Fachbereich Anlagen und Gebäude zuständig.

Nach einer Krankheit entschied er sich vor 25 Jahren für das Velo als Transportmittel für den Arbeitsweg. «Die Erhaltung der Gesundheit und Fitness bewogen mich zu diesem Schritt. Weiter will ich bewusst einen Beitrag zur Schonung unserer Umwelt leisten», sagt Keller, der jährlich rund 10000 Kilometer mit seinem konventionellen Bike zurücklegt.

Pünktlich, egal bei welcher Witterung

«Sowohl für die Hin- als auch die Rückfahrt wähle ich verschiedene Strecken. Ab und zu liegt auch der Umweg über den St. Anton drin. Wenn’s pressiert, bin ich aber in 45 Minuten in der Firma», sagt Keller. Sonst lasse er sich aber gerne etwas Zeit und geniesse die Fahrt durch die schöne Gegend. Betriebsleiter Willi Langenegger sagt: «Daniel Keller ist auch bei hochwinterlichen Verhältnissen immer pünktlich. Ich gratuliere ihm zu seiner einmaligen Energie und danke gleichzeitig für 40-jährige Firmentreue.»