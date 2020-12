Dem Kronberg wird eine weitere Krone aufgesetzt Beim renommierten Sommer-Award 2020 des internationalen Skiareatests räumt der Kronberg mit seinen neuen Angeboten gleich in mehreren Kategorien ab.

Gleich vier Preise des Skiareatest gehen an den Kronberg für seine innovativen Angebote. Bild: Lea Sager

Durch die jahrelange Erfahrung hat sich der internationale Skiareatest zu einer Premiummarke entwickelt und dient zur ständigen Weiterentwicklung von Qualität, Sicherheit und Angeboten im Alpentourismus. Auch im Jahr 2020 waren unabhängige Tester unterwegs und führen anonymen Qualitätscheck nach den Skiareatest-Kategorien durch. Umso grösser ist die Freude, dass der Kronberg gleich in vier Kategorien eine Gold-Auszeichnung entgegennehmen darf. Felix Merz, Geschäftsführer der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG, meint:

«Die Auszeichnung ist eine Bestätigung, dass die Gäste unsere Anlagen auch wirklich geniessen.»

Am Kronberg wurden im Spätsommer 2020 gleich zwei neue Angebote eröffnet: Einerseits der «Zipline-Park», welcher als schweizweit einzigartiges Konzept einen klassischen Seilpark mit 25 Ziplines in verschiedenen Schwierigkeitsstufen verbindet. Und andererseits die «Märliwelt», ein Spielparadies speziell für Kinder mit Riesensandhaufen, einer Wasserwelt und einer zwölf Meter hohen Kletterkrone, eingebettet in die märchenhaften Abenteuer von Arnika und Jacobi. Für diese zwei neune Angebote in Kombination mit der bestehenden Bobbahn wurde der Kronberg in den Kategorien «Aufsteiger des Jahres 2020», «Beste Kinderangebote», «Fun & Action» und «Ideen und Umsetzung» mit Trophäen und Urkunden ausgezeichnet.

Verwaltungsrätin und Schöpferin der Geschichte von Arnika und Jacobi nimmt den Preis für die besten Kinderangebote entgegen. Bild: Lea Sager

«Der Kronberg ist ein Paradebeispiel dafür, dass man den Gästen neben der Bergwelt auch im Tal ein vielfältiges und attraktives Angebot bieten kann.»

So klingt das Lob des Präsidenten des Skiareatests Klaus Hönigsberger, der die Preise persönlich überreichte. Er schätze zudem die gute und nah gelegene Zugverbindung. Die Preisverleihung fand im Talrestaurant in Anwesenheit von Vertretern aus der Politik und Mitgliedern des Verwaltungsrates der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG statt. Josef Rusch, der die Projektleitung innehatte, sagt:

«Nachdem wir mit der Zerstörung des Seilparks im Jahr 2018 einen Tiefpunkt erlebt hatten, waren wir als Verwaltungsrat gefordert, zielorientiert etwas Neues zu schaffen.»

Es habe ein Austausch mit verschiedenen Unternehmen, die in der gleichen Lage waren, stattgefunden, wobei sich die österreichische Firma Pronatour als passender Partner herausstellte. Pronatour war schlussendlich für das einzigartige Konzept der Tal-Erlebniswelt zuständig. Vor einem Jahr stand das Grobkonzept fest, in das auch weitere Interessensgruppen wie WWF Schweiz integriert wurden. Die Umsetzung dieses 2,5 Millionen schweren Projekts habe in der momentanen Situation viel Mut und Überzeugung gekostet, die sich jedoch mehr als gelohnt haben. Das zeigen die Besucherzahlen, die bereits jetzt die Erwartungen übertroffen haben.

Die Preise werden einen Platz in der Talstation bekommen. Bild: Lea Sager

Somit sieht das Kronberg-Team auf einen erfolgreichen Start der neuen Angebote zurück, was auch dem schönen Wetter im Spätsommer zu verdanken war. Der Kronberg bietet zu jeder Jahreszeit attraktive Freizeitaktivitäten. So kommt, während die Märliwelt und der Zipline-Park unter dem Schnee versteckt sind, der längste Schlittelweg der Ostschweiz wieder zum Einsatz, der durch den frühen Schnee bereits in Betrieb genommen werden konnte. Felix Merz schwärmt:

«Egal ob für eine Schlittelfahrt oder einen Spaziergang auf dem sicheren Rundweg, das Wintererlebnis auf dem Gipfel des Kronbergs ist fantastisch.»