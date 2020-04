Noch viele offene Fragen vor der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts am 11. Mai ++ Ausserrhoder Bildungsdirektor Alfred Stricker erklärt, wie es weitergeht Maskenpflicht? Kleingruppen oder normale Klassengrösse? Diese und andere Fragen müssen in den nächsten Wochen geklärt werden.

Ab dem 11. Mai soll es in den Schulen wieder Präsenzunterricht geben. Bild: APZ

Der Ausserrhoder Bildungsdirektor Alfred Stricker.

In drei Wochen soll schweizweit für die Schülerinnen und Schüler der obligatorischen Schulstufen Schluss sein mit dem Fernunterricht in Zeiten des Coronavirus. Dies hat der Bundesrat am Donnerstag bekannt gegeben. «Wir begrüssen sehr, dass ab dem 11. Mai die obligatorische Schule wieder in den Schulgebäuden stattfinden kann», sagt der Ausserrhoder Landammann und Vorsteher des Departements Bildung und Kultur, Alfred Stricker.

Den definitiven Entscheid fällt der Bundesrat am 29. April. Gibt die Landesregierung grünes Licht, bleiben als Vorlauf zwölf Tage. Die Schulen in Ausserrhoden seien ohne Weiteres in der Lage, den Präsenzunterricht in dieser Zeit vorzubereiten und dann aufzunehmen, sagt Stricker.

Noch gibt es dazu allerdings offene Fragen. Beantworten wird die Landesregierung diese ebenfalls Ende April. Dann gibt sie die Rahmenbedingungen für die Volksschulen bekannt. Dazu gehören Aspekte wie eine mögliche Maskenpflicht, die Einhaltung der Hygiene- und Distanzregeln im Schulbetrieb und die Nutzung von Desinfektionsmittel. Alfred Stricker sagt:

«Wir werden diesen Vorgaben folgen und die konkrete Ausgestaltung im eigenen Kanton umsichtig planen.»

In allen Ausserrhoder Schulen sollen dann die gleichen Regeln gelten. Für die Schülerinnen und Schüler geht es derweil nach den Frühlingsferien am Montag mit dem Schulbetrieb im Fernunterricht weiter.

Noch länger dauert es, bis die Mittel-, Berufs- und Hochschulen wieder Präsenzveranstaltungen abhalten dürfen. Dies soll ab dem 8. Juni wieder erlaubt sein. Die Details zu dieser Etappe wird der Bundesrat am 27. Mai festlegen.

Partielle Öffnung kein Thema in Innerrhoden

Der Innerrhoder Bildungsdirektor Roland Inauen.

Den Beschluss, am 11. Mai wieder mit dem normalen Präsenzunterricht an der Volksschule zu beginnen, wird auch in Appenzell Innerrhoden positiv aufgenommen. «Mit allen Eltern, Schulbeteiligten und wohl auch mit den allermeisten Schülerinnen und Schüler freue ich mich auf den Moment, wenn die Schulhäuser des Landes wieder betreten werden dürfen», sagt Landammann und Erziehungsdirektor Roland Inauen. Dieses Datum werde in die Schulgeschichte der Schweiz eingehen.

Eines steht in Appenzell Innerrhoden bereits fest: Eine partielle Öffnung der Schulen soll es gemäss Inauen nicht geben. Dies bedeutet, dass der Unterricht ab dem 11. Mai im gewohnten Rahmen abgehalten werden soll.