«Das verzerrt den Wettbewerb und bringt die ganze Branche in Verruf»: Einzelne Ausserrhoder Coiffeure drücken bei der Maskentragpflicht beide Augen zu

Von 151 auf 197 und von 27 auf 44: Die Neuansteckungen im Appenzellerland haben rasant zugenommen

Das Appenzellerland galt lange als vom Coronavirus verschont. In Ausserrhoden gab es fast immer nur vereinzelte, in Innerrhoden lange überhaupt keine Neuansteckungen. In den letzten Wochen zeichnete sich aber ein vergleichsweise starker Aufwärtstrend der Infektionszahlen ab. Die kantonalen Gesundheitsämter klären auf.