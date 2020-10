«Das Verursacherprinzip greift nicht mehr»: Ein Jahr nach dem Volks-Ja zu 30-Minuten-Gratisparkieren ziehen Gemeinde und Gewerbe eine erste Bilanz Der Gemeinderat wollte 2018 das Parkierungsreglement überarbeiten. Das Volk hat seine Ablehnung gegen das Vorhaben an der Urne deutlich gemacht und die Revision bachab geschickt. Stattdessen sprach es sich für eine halbstündige Gratisparkzeit aus. Die Gemeinde zieht nach einem Jahr Bilanz.

Die Einführung einer 30-minütigen-Gratisparkzeit machte die Umprogrammierung der Parkuhren notwendig. APZ

60'000 Franken – mit diesen Mindereinnahmen rechnet die Gemeinde Herisau jährlich durch die Einführung der 30-Minuten-Gratisparkzeit auf Gemeindegebiet. Die Regelung ist nun seit über einem Jahr in Kraft. Eine erste Bilanz des zuständigen Gemeinderats Glen Aggeler fällt auf Nachfrage zurückhaltend aus. «Schlüsse über die Auswirkungen lassen sich nur bedingt ziehen», so der Vorsteher des Ressorts Volkswirtschaft. Aggeler führt dies hauptsächlich auf die Coronapandemie zurück:

Glen Aggeler, Gemeinderat Herisau PD

«Die Pandemie hatte verschiedenste Einflüsse auf das Parkierungswesen, weshalb noch keine zuverlässigen Zahlen eruiert werden konnten.»

Klar ist allerdings: Die Mindereinnahmen sind nicht die einzigen finanziellen Auswirkungen, welche die Einführung der Gratisparkzeit für die Gemeinde mit sich brachten. So mussten die Parkuhren neu programmiert werden. Dies nutzte die Gemeinde, um gleichzeitig das bargeldlose Bezahlen einzuführen. «So konnten Synergien genutzt werden», sagt Aggeler. Teilweise wurden Parkuhren durch neuere moderne Modelle ersetzt. Dies alles kostete Geld.

Ein- und Ausnahmen halten sich die Waage

Wie Glen Aggeler erklärt, ist durch die Einführung der Gratisparkzeit ein Ungleichgewicht entstanden:

«Da sich die Einnahmen und Ausgaben knapp die Waage halten, ist ein kostendeckender Unterhalt der Parkplätze nicht mehr sichergestellt.»

Damit werde zukünftig das Verursacherprinzip nicht mehr spielen, so Aggeler weiter.

Das Spannende am Thema Gratisparkieren: Die Regelung wurde Ende 2018 mittels einer Initiative vom Volk initiiert. Für das Anliegen hatten sich die SVP und der ortsansässige Gewerbeverein starkgemacht. Die Gemeinde stand einer Gratisparkzeit eher ablehnend gegenüber und sprach sich schliesslich dafür aus, dass diese Frage durch das Volk entschieden wird.

Stattdessen wollte die Gemeinde im Rahmen einer Überarbeitung des Parkierungsreglementes unter anderem auf die Gratisparkzeit über Mittag verzichten und nach 20 Jahren eine minime Erhöhung der Parkierungskosten vornehmen. Das Volk machte nicht mit. Nur knapp zwei Monate nach der Annahme der 30-Minuten-Gratisparkzeit verwarf es mit deutlicher Mehrheit das überarbeitete Parkierungsreglement.

Attraktivität für Einkäufe in Herisau steigern

Die Parkplatzsituation und das Parkieren allgemein gibt in Herisau immer wieder zu reden – und wurde bereits zuvor auf die politische Bühne gebracht. 2007 wurde eine SVP-Motion zu 30-Minuten-Gratisparkzeit vom Einwohnerrat noch mit 19 gegen 5 Stimmen für nicht erheblich erklärt.

Die Befürworter einer Gratisparkzeit begründeten ihre Vorstösse stets mit denselben Argumenten: Durch eine Gratisparkzeit könne die Attraktivität für einen Einkauf in Herisau gesteigert und das Gewerbe gestärkt werden. Wie Jürg Mohler, Vorstandsmitglied im Herisauer Gewerbeverein, ausführt, ist dies mit der Einführung der 30-Gratisminuten gelungen. Die Parkplätze würden rege genutzt und die Rückmeldungen der Kunden seien durchweg positiv:

«Die Gratisparkplätze beleben das Dorf.»

Er selber betreibt in Herisau ein Geschäft für Büroartikel und ist froh, in unmittelbarer Nähe Kundenparkplätze zur Verfügung zu haben. «Gerade für kleinere Detailhändler sind solche Kurzzeitparkplätze sehr wichtig», so Mohler.

Nach dem Nein zum Parkierungsreglement ist weiterhin jenes aus dem Jahr 1993 in Kraft. Wie Glen Aggeler ausführt, ist aufgrund der heterogenen Besitzverhältnisse bei den Parkplätzen nach wie vor keine einheitliche Regelung vorhanden. Einen dringenden Reformbedarf verneint Aggeler. Allerdings sollen Kleinere geprüft und allenfalls umgesetzt werden. Dafür wurde eine gemeindeinterne Arbeitsgruppe ins Leben gerufen.

Ein Thema ist unter anderem die Problematik der Langzeitparker beim Badiparkplatz. Das neue Parkierungsreglement hätte eine solche Praxis verunmöglichen sollen. Wie Aggeler ausführt, hat sich nach der Ablehnung zum Parkierungsreglement die Problematik nochmals verschärft. «Wir suchen nach wie vor eine Lösung, die für möglichst viele befriedigend ist. Gebüsst werden kann wegen der nicht vorhandenen Bewirtschaftung und der fehlenden Rechtsgrundlage dort allerdings niemand», so Aggeler.