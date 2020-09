«Das Projekt fügt sich harmonisch ins Ortsbild ein»: Appenzeller Alpenbitter AG stellt Betriebserweiterungspläne vor Die Spirituosenherstellerin projektiert eine Erweiterung der Betriebsgebäude in Appenzell. Beim anonymen Projektwettbewerb ging das Zürcher Büro Lukas Imhof Architektur GmbH als Sieger hervor. Der Fokus lag auf Nachhaltigkeit und Integration im Ortsbild.

Die Appenzeller Alpenbitter AG will wegen des zunehmenden Platzmangels ihre Lagerhalle erweitern.

Alex Spichale / SON (19. Juni 2013)

(pd/mlb) «Der Unternehmensstandort an der Weissbadstrasse 27 in Appenzell ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt», schreibt die Appenzeller Alpenbitter AG in einer Medienmitteilung. Denn jährlich würden rund 25'000 Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland die Produktionsstätte des «beliebtesten Bitters der Schweiz» besichtigen. Die hohen Besucherzahlen in den Produktions- und Degustationshallen sowie im Shop gehören zu den Gründen für die geplante Betriebserweiterung der Appenzeller Alpenbitter AG. Vor dem Haupteingang kreuzen sich die Wege von Besuchern, Lastwagen und Anwohnern. Nun sollen diese Verkehrsströme gemäss Mitteilung entflechtet werden.

Flächen reichen nicht mehr aus

Geplant ist ein Erweiterungsbau auf der Ostseite, zwischen den bestehenden Produktionshallen und dem als Kulturobjekt geschützten Viadukt der Appenzeller Bahnen. Von dieser Seite sei eine neue Zufahrt für die Logistik, direkt zum geplanten Erweiterungsbau, geplant. Dieser ist laut Unternehmen nötig, weil die heutigen Flächen für Lager, Warenannahme und Auslieferung nicht mehr ausreichen. Die Erweiterung macht es möglich, externe Aussenlager aufzulösen und Logistikprozesse zu optimieren, heisst es in der Mitteilung weiter. Beat Kölbener, Verwaltungsratspräsident der Appenzeller Alpenbitter AG, sagt:

«Wir stehen noch ganz am Anfang des Projekts.»

Holzbau fügt sich ins Ortsbild ein

Kernstück des Projekts soll eine Halle mit Satteldach werden, die mit den bestehenden Bauten verbunden ist. Auch Letztere sollen teilweise aufgestockt werden. Dank abgestufter Dächer sei die Erweiterung mehr als nur ein einfacher Industriebau, erklärt Jean-Brice de Bary von der Lukas Imhof Architektur GmbH. «Es ist ein Weiterstricken der bestehenden Gebäude und eine wiedererkennbare Silhouette.»

Die Halle ist eine Holzkonstruktion. Die Fassade aus grossen Holzschindeln sorgt für ein ortstypisches Erscheinungsbild. «Ein solches war im Wettbewerb gewünscht», wie es in der Mitteilung heisst. Das Siegerprojekt erfülle diese Vorgabe optimal. Paul Knill, Vorsitzender des Beurteilungsgremiums und Präsident der kantonalen Fachkommission Heimatschutz sagt:

«Das Projekt stellt einen Bezug zu den traditionellen geschindelten Häusern her und fügt sich harmonisch ins Ortsbild ein.»

Die Vorlage zeigt, was man vom Erweiterungsbau erwarten darf. Bild: PD

Baubeginn Ende 2021

Ein weiterer Pluspunkt ist laut Verwaltungsratspräsident und Jurymitglied Beat Kölbener, dass die Halle ohne Stützen geplant ist und deshalb eine flexible Einrichtung und Nutzung zulässt. Die Erweiterung sei darauf ausgelegt, Generationen zu überdauern, so Kölbener. Ausserdem erfülle das Projekt auch die hohen Anforderungen, die bezüglich Nachhaltigkeit gestellt wurden. So sei beispielsweise die Materialverwendung umweltfreundlich, die Nutzung des Bodens optimal und die Integration der bestehenden Fotovoltaikanlage – die zweitgrösste im Kanton – gewährleistet.

Gemeinsam mit der Lukas Imhof Architektur GmbH wird das Projekt nun weiterentwickelt und konkretisiert. Der Baubeginn ist auf Ende 2021 vorgesehen.