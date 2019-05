Hier oben geniessen die Bewohner Panoramaaussicht Am Freitag konnten geladene Gäste einen ersten Blick auf das neue Betreuungszentrum Risi in Schwellbrunn werfen. Am Samstag steht das Gebäude der Bevölkerung zur Besichtigung offen. Karin Erni

Stiftungsratspräsident Peter Frehner bedankt sich bei Bruno Tobler, Stiftungsrat und Präsident der Baukommission, für die geleistete Arbeit. Bild: Karin Erni

«Es hätte nicht besser gehen können», sagte Stiftungsratspräsident Peter Frehner gestern an der offiziellen Eröffnung des Betreuungszentrums Risi in Schwellbrunn. Er spielte mit seinen Worten auf die gute Zusammenarbeit von Architekten, Bauleitung und Baukommission während der knapp zweijährigen Bauzeit an.

Grossen Applaus für seine Arbeit erntete Bruno Tobler. Er ist seit 2015 Mitglied des Stiftungsrates und präsidierte die Baukommission. Am Anfang des Prozesses sei es um die Frage gegangen, ob man aufhören wolle in der Risi oder einen Neubau wagen wolle. Man habe sich für Letzteres entschieden. Wegen der einmaligen Lage habe man diesen Standort jenem im Dorf vorgezogen. «Gerade, wenn man nicht mehr mobil oder gar bettlägerig ist, ist es schöner den Weitblick in die Landschaft geniessen zu können, statt nur an die nächste Hauswand zu sehen», begründet Tobler den Entscheid.

Mehrkosten beim Bau

Sie hätten einen Riesenrespekt vor dem 11-Millionen-Projekt gehabt und daher besonders seriös geplant und gerechnet. Das habe sich ausbezahlt, denn beim Bau seien unliebsame Überraschungen zu Tage gekommen. So konnten die schönen Strickwände des 200-jährigen Gebäudes nicht wie geplant weiterverwendet werden, da sie mit schädlichen Substanzen behandelt worden waren. Bei jenem Gebäudeteil, der stehen gelassen worden war, erwies sich das Dach als schadhaft und musste saniert werden. Schliesslich habe man sich entschlossen, auch die darunter liegende Cafeteria zu sanieren, so Tobler. «Das öffentliche Café ist schliesslich die Visitenkarte des Hauses.» Die gesamten Mehrkosten betragen 300000 Franken. Dank Kostenkontrolle wird die Rechnung aber lediglich um rund 150000 Franken höher sein als der Voranschlag.

Der Blick reicht bis zum Bodensee. Bild: Karin Erni

Das neu gebaute Haus Risi enthält 28 Einzelzimmer, vier Doppelzimmer und vier Appartements mit modernen Nasszellen. Zudem verfügt es über eine Demenz-Wohngruppe für sieben Personen. Auf dieser Etage können sich die Bewohner auf einem hausinternen Rundgang und auf der Terrasse sicher bewegen. Zwei unterschiedlich eingerichtete Aufenthaltsräume mit Weitsicht laden zum Verweilen ein. Das Gebäude ist mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet, die Strom für den Eigenbedarf produziert. Geheizt wird mit Holzschnitzeln aus den hiesigen Wäldern.

Zur neuen Infrastruktur gehört auch ein multifunktionaler Raum, der nebst der Aktivierungstherapie auch für Veranstaltungen und Gottesdienste genutzt werden kann.

Hinweis: Tag der offenen Tür, Samstag, 11. Mai von 10 bis 16 Uhr.