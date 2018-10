«Das Singlager der Appenzeller Musikschulen ist immer ein Erfolg»

Nächste Woche veranstalten die vier Appenzeller Musikschulen zum achten Mal ein Singlager. Eva Crottogini, die Initiantin und Gesamtleiterin des Projektes, sagt, was das Lager so beliebt macht und was die Unterschiede zum «grossen» Musiklager sind.