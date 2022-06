Nachfolgelösung Das historische Wissen von Gründer Ernst Züst wird gesichert: Museum Wolfhalden will in die Digitalisierung investieren Der Museumsverein möchte 100000 Franken aufwenden, um Objekte digital zu erfassen. Für die kleine Instiutition ist es jedoch ein grosser Lupf.

Ernst Züst ist Gründer des Museums Wolfhalden. Bild: PD

An der in diesen Tagen im Restaurant «Ochsen» durchgeführten ausserordentlichen Versammlung des Museumsvereins Wolfhalden wurde die Sicherung des immensen historischen Wissens von Ernst Züst beschlossen. Züst ist Museumsgründer und -leiter. Dank ihm weiss man unter anderem von den wilden Leidenschaften in den 1860er Jahren, die rund um den missliebigen Pfarrer Johannes Glinz wogten.

Der 1863 nach Wolfhalden gewählte Glinz machte sich durch heftige Predigten unbeliebt, zumal er Gemeinderäte von der Kanzel herab als fehlerhaft und schwach bezeichnete. Seine Amtsvorgänger titulierte er zudem als gottlos. Die Gemeinde teilte sich in die Partei der «Süssen» als Pfarrerbefürworter und die «Sauren» als dessen Gegner. Bei einer Abstimmung votierten 223 Kirchenbürger für die Absetzung des Pfarrers und 229 Stimmberechtigte waren für dessen Verbleib. Glinz wurde trotzdem zum Rücktritt gedrängt, dem er 1668 nachkam. Farbige Geschichten dieser Art kennt nur der 90-jährige Ernst Züst, dessen Wissen es nun möglichst rasch digital zu sichern gilt.

Das den Mitgliedern unterbreitete Konzept orientierte über das geplante Vorgehen. Mit Ernst Züst werden eine Historikerin und nötigenfalls weitere Helfer die vielen Objekte digital erfassen. Diese Inventarisierung ermöglicht künftig auch Museumsführungen durch weitere Personen. Gleichzeitig wird zudem die Grundlage für Internetauftritte und Zugriffsmöglichkeiten durch Interessierte und andere Museen geschaffen. Das vorgesehene Budget beträgt knapp 110000 Franken, wobei der Museumsverein 42000 Franken der Kosten übernimmt. Weitere Beiträge leisten die Gemeinde, Stiftungen und andere Institutionen.

Gesunde Basis sichert die Zukunft

Nach längerer, von Eugen Schläpfer, Vizepräsident des Museumsvereins und Gemeinderatsmitglied, geführter Diskussion rund um Finanzierung, zukünftige Ausrichtung des Museums, personelle Aufstockung des Vereins und des Vorstands sowie weitere Belange wurde das Vorhaben einstimmig gutgeheissen.

Auch Ernst Züst zeigte sich über den wichtigen Beschluss erleichtert, der die Zukunft des sehenswerten Museums im Haus «Alte Krone» und auch das Lebenswerk des Präsidenten sichert.