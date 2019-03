Das entscheidet sich diesen Sonntag in Appenzell Ausserrhoden Grosser Wahlsonntag: Die Gesamterneuerungswahlen finden statt. Hinzu kommen in drei Gemeinden Sachvorlagen zur Abstimmung. Diese beinhalten mögliche Lohnkürzungen und Neubauprojekte. Astrid Zysset

Alle vier Jahre finden in Appenzell Ausserrhoden die Gesamterneuerungswahlen statt. Bild: APZ

An den Gesamterneuerungswahlen, welche alle vier Jahre stattfinden, werden die politischen Ämter neu besetzt. Spannend dürfte es in Herisau und Bühler werden. Dort werden die amtierenden Gemeindepräsidenten – Inge Schmid und Renzo Andreani - herausgefordert. Bühlerers Gemeinderat Jürg Engler arbeitet als Fachstellenleiter für den Kanton St.Gallen und will eine neue Kommunikationskultur in der Mittelländer Gemeinde einläuten. In Herisau hat Kurt Geser, Leiter Bauberatungen und Baubewilligungen, ebenfalls Ambitionen, die Informationspolitik zu ändern.

Drei Kandidaten wollen Gemeindepräsident werden

In Rehetobel kommt es auch zu Kampfwahlen. Peter Bischoff stellt sich nicht erneut zur Wahl. Der Sitz des Gemeindepräsidenten wird somit frei. Mit Kaufmann Roland Screta, Lehrer Urs Rohner und Bauverwalter Patrick Sieber haben gleich drei Personen ihre Kandidatur eingereicht.

Eine besondere Ausgangslage gibt es auch in Walzenhausen. Dort möchten zwei Neue – Karin Steingruber und Roger Mathys – in den Gemeinderat drängen, obwohl aus jenem Gremium niemand nicht mehr antreten möchte.

Die Kantonsratswahlen dürften insgesamt eher ruhig werden. Ausser in Heiden. Dort greift Gemeindepräsident Gallus Pfister offen den Sitz von CVP-Kantonsrat Werner Rüegg an.

Abgestimmt wird über Lohnkürzungen und Neubauprojekte

Neben den Wahlen wird weiter am Sonntag über drei Sachvorlagen befunden. In Heiden kommt das Entschädigungsreglement zur Abstimmung. Der Lohn der Gemeinderatsmitglieder würde angehoben, derjenige des Gemeindepräsidenten leicht gekürzt. Pfister hat sich in den letzten Wochen deutlich dafür ausgesprochen, das Reglement abzulehnen. Im Edikt empfiehlt der Gemeinderat jedoch ein Ja. In Stein kann die Stimmbevölkerung über den Teilzonenplan «Paradiesli» befinden. Dieser bildet die Voraussetzung für das neue Alters- und Pflegezentrum, das gebaut werden soll. Und in Urnäsch wird über einen 4,6-Millionen-Franken-Kredit für den Abbruch und den Neubau der Gemeindekanzlei abgestimmt.