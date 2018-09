Das Aus für das «Paradiesli» Das geplante Alters- und Pflegeheim im Gebiet Paradiesli in Stein wird nicht realisiert. Es fehlten fast zwei Millionen Franken an Genossenschaftskapital, damit der Bau hätte beginnen können.

Das Projekt Alters- und Pflegeheim im Gebiet «Paradiesli» ist vom Tisch. Das gaben der Gemeinderat wie auch die Genossenschaft in je einer Stellungnahme bekannt. Grund für das Aus: Zuwenig Genossenschaftskapital wurde gezeichnet. «Per Mitte September haben wir Zusagen für rund 900 000 Franken. Wir sind von den notwendigen drei Millionen so weit entfernt, dass es schlicht unrealistisch ist, das Vorhaben wie von uns angedacht realisieren zu können», schreibt Genossenschaftspräsident Ernst Messmer. Daher habe man sich entschlossen, das Mandat zur Erarbeitung einer Altersheimlösung auf privater Basis an den Gemeinderat zurückzugeben. Die Zeichnungsscheine werden vernichtet. Die Gemeinde selbst äussert ihr Bedauern ob des Projektendes. An einer ausserordentlichen Gemeinderats-Sitzung werde nun über das weitere Vorgehen beraten und die Bevölkerung anschliessend orientiert, heisst es weiter.

Rückblick: Die Gemeinde plante auf dem «Paradiesli» die Erstellung eines Gebäudes mit insgesamt 32 Pflegezimmern und 15 Alterswohnungen. 12,5 Millionen Franken hätten die Anlagekosten betragen; die Alterswohnungen wollte die Paul Preisig AG bauen. Ein entsprechendes Projekt lag vor, die Abstimmung über die Zonenplanänderung stand demnächst an. Betrieben worden wäre das Pflegeheim von der Stiftung Altersbetreuung Herisau, für die Erstellung der Infrastruktur zeichnete sich eine Genossenschaft verantwortlich. Diese wollte bis nach den Sommerferien die nötigen drei Millionen Franken beisammenhaben. (pd)