FC Herisau mit Unentschieden: Das 1:1 hilft dem Gast etwas mehr Herisau hat im 2.-Liga-Spiel gegen Wängi mehr Chancen als beim Start in den Frühling eine Woche zuvor. Es trifft aber nur einer, der eigentlich gar nicht in der Anfangsformation stehen sollte. Lukas Pfiffner

Flugplatz Kreckel: Bedrängt von Joel Ehrbar und Gilberto Laurentino hebt Gästespieler Aleandro Serafino ab. (Bild: Lukas Pfiffner)

«Dass der Ball dann an den Aussen- und nicht an den Innenpfosten prallt, passt zum Spiel und zur aktuellen Situation», sagte Luca Keller. Herisaus Captain hatte in der letzten Minute geschossen, die mindestens dreifache Ablenkung erinnerte an einen Flipperkasten – ohne erfolgreichen Abschluss. Die Gastgeber mussten sich gegen Wängi mit einem Remis begnügen.

Die Thurgauer bleiben damit drei Zähler vor dem Zweitletzten Herisau. Auch Bischofszell und Wattwil, die beiden direkt über dem Strich klassierten Teams, teilten vorgestern die Punkte. Ein sehr enger Abstiegskampf zeichnet sich ab.

Wängi mit weiten Bällen auf den Besten

Zum sechsten Mal in sieben Heimspielen schossen die Ausserrhoder ein einziges Tor. Linksverteidiger Ümit, der nur wegen Wielands kurzfristigen Ausfalls nach dem Aufwärmen in die Startformation kam, zog einen Freistoss von rechts in die Ecke (53.) zum verdienten Ausgleich, nachdem Herisau in der 13. Minute durch Schneiders Kopfball in Rückstand geraten war.

Vor allem in der zweiten Halbzeit begnügten sich die Gäste weitgehend mit weiten Bällen auf ihren auffälligsten Spieler Michael Schneider. Der war schnell, bullig und gefährlich; er lieferte sich abendfüllend ein intensives Duell mit Keller.

Spielerische Steigerung gegenüber der Startpartie

Schneider wurde bei einem Konter einmal in extremis von Gavrilovic gestoppt, als die Herisauer hinten zu offen positioniert waren. Als «etwas rustikal» bewertete Wängis Trainer Andreas Alder den Auftritt seines Teams. «Es war für uns schwierig auf dem Kunstrasen, wir haben wenig Erfahrung. Sonst spielen wir technischer», meinte Alder, der einst nach der Entlassung Giuseppe Gambinos Herisaus Trainer war. «Im Vordergrund stand, dass wir punkten. Von da her bin ich zufrieden. Herisau führte die feinere Klinge.»

Luca Keller sprach von einer Leistungssteigerung im Vergleich mit dem Startspiel gegen Arbon eine Woche zuvor. Es gelangen einige Direktkombinationen, die Bälle über die Seiten waren oft vielversprechend. Petersen mit Schwung und Ideen sowie Mayer als Relaisstation im defensiven Mittelfeld waren mit dem hartnäckigen Keller die besten Herisauer. Keller:

«Wir haben unsere Chancen zu wenig genützt.»

Ehrbar vergab schon in den Startsekunden eine grosse Möglichkeit, in der 16. Minute scheiterte er erneut freistehend. Petersens Abschluss nach einem Corner Bischofs (30.), Machados Direktabnahme (44.) und eine Hereingabe Bischofs Richtung Cabernard (45.) besassen ebenfalls Torpotenzial.

Auch Herisaus Goalie Steiner hatte wichtige Momente. Etwa, als er kurz vor der Pause einen Weitschuss Keisers mit einem spektakulären Sprung abwehren konnte. Kurz vor Kellers Matchball vergab der eingewechselte Wiesmann die Chance zum 1:2, als er seinen Schuss neben das Tor setzte. Auch er hat eine FCH-Vergangenheit.

Herisau – Wängi 1:1 (0:1)

Kreckel. – 75 Zuschauer. – Sr. Bilge.

Tore: 13. Schneider 0:1. 53. Ümit 1:1.

Herisau: Steiner; Machado (89. Lanker), Keller, Gavrilovic, Ümit (71. Tasdelen); Petersen (71. Looser), Mayer, Bischof, Laurentino; Cabernard (82. Tolino), Ehrbar.

Wängi: Meiler; D. Holenstein, Sandmeier, F. Widmer, R. Widmer; Serafino (58. Rauber), P. Holenstein, Keiser (78. Läng), Böhi (69. De Rosa); Schneider, Bommer (74. Wiesmann).

Bemerkungen: Verwarnungen: 42. Keller, 71. F. Widmer, 89. Läng und Tolino (alle Foul). 90. Schuss Kellers an den Pfosten abgelenkt.