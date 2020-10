Angst vor der Afrikanischen Schweinepest: Darum schliesst die Tierkörpersammelstelle Herisau

Wer in Herisau eine tote Katze oder sonst ein Haustier entsorgen muss, konnte dies bis anhin im Kreckel tun. Ende Jahr ist damit jedoch Schluss. Die Sammelstelle für Kleintiere in der Hinterländer Gemeinde wird geschlossen. (siehe Ausgabe vom Samstag). «Sie ist seit längerer Zeit eine suboptimale Lösung», sagt Gemeinderat Glen Aggeler, Ressortchef Volkswirtschaft.Man habe nur noch die notwendigen Instandhaltungen vorgenommen.

Im laufenden Jahr hat das Veterinäramt beider Appenzell alle Tierkörpersammelstellen überprüft. Dabei handelt es sich gemäss dem Kantonstierarzt um eine vorsorgliche Massnahme. «Aufgrund der Seuchenausbrüche der Afrikanischen Schweinepest in Belgien, Polen und Deutschland bereitet sich die kantonalen Veterinärämter zusammen mit dem Bundesamt für Veterinärwesen seit längerem auf die Einschleppung in die Schweiz vor», sagt Sascha Quaile. Um im Ernstfall gewappnet zu sein, brauche es unter anderem funktionierende Sammelstellen. Für deren Betrieb ist wie bis anhin eine Bewilligung des Veterinäramts notwendig. Neu braucht es abgesehen davon schriftliche Betriebskonzepte, welche die Organisation in Friedenszeiten und während Seuchenzügen regeln. Dies schaffe Klarheit und unterstütze die Krisenvorsorge für den Ernstfall, sagt Quaile.

Die Tierkörpersammelstelle in Herisau erfüllt diese gestiegenen Anforderungen nicht. Unter anderem fehlen eine Zutrittskontrolle und die Überwachung der Anlage. Zudem müssen Entsorgungen nach strengen normen dokumentiert werden. Zudem gibt es Vorgaben an die Reinigung, die Desinfektion sowie die Schädlingsbekämpfung. Auch ein Chip-Lesegerät hätte zur Verfügung gestellt werden sollen. «Die Anpassungen standen in keinem Verhältnis zur Situation, dass wir die Sammelstelle im Kreckel nur noch als Zusatzoption betrieben haben», sagt Aggeler.

Eine Sanierung war deshalb kein Thema. Wenn schon müsste die Anlage neu konzipiert und gebaut werden. «Für optimale Verhältnisse wären mehrere Räume beziehungsweise eine Trennung von Kühlraum- und Vor-/Arbeitsraum notwendig», sagt Aggeler. Zudem würde sich bei einem solchen Schritt die Standortfrage stellen.

Das Angebot im Kreckel nutzen vor allem die Einwohner von Herisau, es steht aber auch den Tierbesitzern in anderen Hinterländer Gemeinden offen. So beteiligt sich Waldstatt finanziell an der Sammelstelle. Diese ist wie eingangs erwähnt in erster Linier für Kleintiere. Durchschnittlich ein Container pro Woche mit Kadavern wird dort deponiert. Für grössere Tiere ist schon seit Jahren die regionale Tierkörpersammelstelle in

St. Gallen der Kooperationspartner von Herisau. Durch diese Mitgliedschaft kann die Hinterländer Gemeinde ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen. Ab dem kommenden Jahr müssen alle toten Tiere nach St. Gallen gebracht werden. Für Herisau entsteht mit Ausnahme der Desinstallationskosten kein Mehraufwand - im Gegenteil. Die Gemeinde wird in Zukunft finanziell entlastet, weil die Kosten für den Unterhalt und die Reinigung der bisherigen Sammelstelle sowie für den Transport der Kadaver wegfallen.

Nach der Ankündigung des Veterinäramtes mussten auch die übrigen Tierkörpersammelstellen im Appenzellerland über die Bücher. Noch sind gemäss Quaile nicht alle Bewilligungsverfahren abgeschlossen. Er geht jedoch davon aus, die grösseren regionalen Sammelstellen in Appenzell, Bühler und Wolfhalden die Auflagen erfüllen.