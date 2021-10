CUP Hammerlos für die Appenzeller Handballer: Der Meister ist zu Gast In den Sechzehntelfinals des Schweizer Cups trifft der TV Appenzell auf Pfadi Winterthur. Die Zürcher sind aktueller Landesmeister, die Appenzeller spielen in der 1. Liga.

Pfadi Winterthur ist auch aktueller Supercupsieger. Michael Buholzer / KEYSTONE (Winterthur, 28. August 2021)

Pfadi Winterthur ist fünffacher Cupsieger und zehnfacher Meister. In dieser Saison sind die Winterthur auch im Europacup engagiert. Die Partie findet am Samstag, 20. November, in Appenzell statt. Die Heimspiele des Erstligisten sind in der Regel gut besucht.

Ebenfalls mit einem Gegner aus der NLA bekommen es die Reserven von Fortitudo Gossau zu tun. Sie treffen daheim auf GC Amicitia Zürich.

Der Ostschweizer NLA-Klub St. Otmar spielt am 20. November auswärts gegen Emmen aus der 1. Liga. Die St. Galler standen 2016 im Final. Kreuzlingen aus der NLB tritt gegen Borba Luzern (2. Liga) an.