Covid-19 «Wir wollen nichts unversucht lassen»: In Ausserrhoden geht ab kommender Woche ein mobiles Impfteam auf Tour Der Ausserrhoder Regierungsrat will die Impfquote erhöhen und setzt deshalb ab kommender Woche ein mobiles Impfteam ein: An drei Abenden kann sich die Bevölkerung in Walzenhausen, Urnäsch und Reute gegen Covid-19 impfen lassen. Neu bietet der Kanton auch Impfungen am Arbeitsplatz an.

In Appenzell Ausserrhoden haben 48,16 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner mindestens eine Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten; 43,86 Prozent sind doppelt geimpft. Dies geht aus den aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit hervor (Stand 18. August). Tiefer ist die Impfquote in Appenzell Innerrhoden, wo lediglich 40,18 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind. Der Schweizer Durchschnitt liegt bei 50,25 Prozent.

Eine Impfquote von knapp 44 Prozent sei zu tief, lässt der Ausserrhoder Regierungsrat am Mittwoch in einer Medienmitteilung verlauten. Sie müsse deutlich gesteigert werden – gerade im Hinblick auf eine neue Infektionswelle und mögliche Schäden für die Gesundheit der einzelnen Personen und die Wirtschaft. Um die Impfquote zu verbessern, hat der Regierungsrat nun weitere Massnahmen beschlossen.

Spontanes Impfen in drei Gemeinden

Ab kommender Woche wird ein mobiles Impfteam des Kantonalen Führungsstabs in Ausserrhoden auf Tour gehen. In den Gemeinden Urnäsch, Walzenhausen und Reute werden versuchsweise Impfabende durchgeführt, bei denen sich die Bevölkerung spontan impfen lassen kann. Marc Rüdin, Leiter des Kantonalen Führungsstabs, sagt:

«Wir erhoffen uns, dass wir mit diesem Angebot noch mehr Unentschlossene abholen können.»

Schweizweit zeigt sich überall ein ähnliches Szenario: Impfstoff ist genügend vorhanden, aber die Impfwilligen fehlen. Auch in Ausserrhoden lässt gemäss Rüdin die Nachfrage spürbar nach, Termine werden abgesagt, Anmeldungen sind rückläufig. «Wir haben keine vollen Bücher mehr. Jene Personen, die sich sofort impfen lassen wollten, sind mehrheitlich geimpft.»

Das neue Impfangebot in den drei Pilotgemeinden sei ein Versuch, möglichst viele Hürden abzubauen, so Rüdin weiter. «Möglicherweise ist die Distanz zum nächsten Impfzentrum für einige Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder zu gross.» Rüdin macht einen Vergleich mit dem Blutspenden: «Hier hat man die Erfahrung gemacht, dass die Zentralisierung nicht gut funktioniert. Niemand will für eine Blutspende in die Stadt fahren.» Mit dem Impfen sei das ähnlich. Und hier würden mobile Impfteams einen Vorteil gegenüber Impfzentren bieten:

«Wir kommen näher an die Bevölkerung heran.»

Impftour könnte ausgedehnt werden

Dass die Wahl ausgerechnet auf die Gemeinden Urnäsch, Walzenhausen und Reute fiel, ist kein Zufall. Rüdin: «Wir haben bewusst Dörfer gewählt, die an der Peripherie liegen. In Heiden oder Herisau würde ein solches Angebot wenig Sinn ergeben.» Verlaufen die Impfaktionen in den Pilotgemeinden erfolgreich, werde die Tour des mobilen Impfteams auf weitere Gemeinden ausgedehnt. «Der Ressourcenaufwand ist klein – wir könnten schnell reagieren», sagt Rüdin.

Das mobile Impfteam ist am 24. August (1. Impftermin) und 21. September (2. Impftermin) in der Praxis Dr. Götz in Walzenhausen, am 25. August und 22. September in der Turnhalle Reute sowie am 26. August und 23. September in der Schulanlage Urnäsch präsent. Dies jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr.

Die Impftour soll das Impfen in den Zentren aber nicht ersetzen, sondern ist als ergänzendes Angebot gedacht. In Herisau und Heiden werden nach wie vor Spontanimpfungen ohne Voranmeldung an ausgewählten Tagen angeboten. Aber auch ordentliche Anmeldungen zur Covid-Impfung sind weiterhin über https://ar.impfung-covid.ch/ oder die Ausserrhoder Impfhotline (071 353 67 97) möglich.

Impfungen am Arbeitsplatz

Als weitere Massnahme bietet der Kanton Appenzell Ausserrhoden Firmen ab einer gewissen Anzahl Interessierter pro Betrieb die Möglichkeit, seine Mitarbeitenden am Arbeitsplatz impfen zu lassen. Auch dies geschieht durch das mobile Impfteam des Kantonalen Führungsstabs. Damit sich das für den Betrieb lohnt, wurde eine Mindestgrösse von rund zehn impfwilligen Angestellten pro Standort definiert.

Der Kanton ruft die Firmen nun auf, von dieser Impfmöglichkeit Gebrauch zu machen und so sich und alle Mitarbeitenden zu schützen. Interessierte Betriebe können sich mit der Ausserrhoder Impfhotline in Verbindung setzen und ihr Interesse anmelden. «Der Kantonale Führungsstab nimmt dann zügig mit der Firma Kontakt auf, um den Impftermin und den massgeschneiderten Impfprozess zu besprechen», sagt Rüdin.

Ob das Angebot Anklang finden wird, kann Rüdin im Moment noch nicht abschätzen. Er glaubt aber, dass gerade Industriebetriebe oder generell grössere Firmen davon Gebrauch machen könnten. «Je mehr Personen in einem Betrieb geimpft sind, desto mehr Ausfälle können reduziert werden. In ökonomischer Hinsicht kann sich das neue Angebot für einen Betrieb auf jeden Fall lohnen.»

Generell ist der Leiter des Kantonalen Führungsstabs zuversichtlich, dass mit den neuen Massnahmen die Impfquote im Kanton erhöht werden kann.

«Wir wollen nichts unversucht lassen. Wenn wir nur ein paar Leute mehr zum Impfen motivieren können, sind wir auf dem richtigen Weg.»