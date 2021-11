Covai AG Herisau Überbauung auf dem Areal Bären: Bis Ende Jahr soll die Tiefgarage stehen Die Bauarbeiten an der Alptsteinstrasse 1 schreiten voran. Trotz einem langwierigen Start im August hoffen die Verantwortlichen der Covai AG darauf, dass die Tiefgarage bis Ende Jahr planmässig fertiggestellt sein wird.



Auf dem Areal des ehemaligen Restaurants Bären entstehen zwei miteinander verbundene Mehrfamilienhäuser inklusive Restaurant, Reinigung, Wäscherei und kleinen Lebensmittelladens. Bild: Ramona Koller

Der Präsident des Verwaltungsrats der Covai AG, René Raguth Tscharner und der Vizepräsident Sebastian Reetz-Spycher betreten die Liegenschaft an der Mittleren Kapfstrasse 4. Über eine Treppe gelangen sie in die Garage. Vor deren offener Türe befindet sich jedoch keine Strasse, sondern die Baustelle an der Alpsteinstrasse 1. Hier, wo früher das Restaurant Bären war, entsteht eine Überbauung mit Wohnungen und Wohnstudios für Mieterinnen und Mieter mit und ohne Unterstützungsbedarf. Von der Plattform vor dem Baucontainer bei den Liegenschaften Mittlere Kapfstrasse 2 und 4 sieht man erst die Ausmasse der Baustelle, welche sich von der Strasse aus nur erahnen lassen.

René Raguth Tscharner, Präsident des Verwaltungsrats der Covai AG. Bild: Ramona Koller

«Eigentlich wären wir schon weiter», erklärt René Raguth Tscharner. Personalmangel bei der Baufirma hätte den Baustart nach den Abrissarbeiten des Restaurants Bären jedoch verzögert. Man hoffe nun auf einen milden Dezember, um den Zeitplan wieder einzuholen. Ziel ist es, die Tiefgarage mit 50 Parkplätzen bis Ende Jahr fertigzustellen. Der Durchbruch zur Tiefgarage unter der Liegenschaft Sonnenbergstrasse 9, durch welche die Zufahrt zur neuen Tiefgarage möglich wird, erfolgte bereits. Die Mieterinnen und Mieter der umliegenden Liegenschaften würden durch die Tscharner Immobilien Herisau GmbH regelmässig informiert. «Bis jetzt durften wir immer auf ihr Verständnis zählen. Das hoffen wir natürlich auch weiterhin», erklärt Tscharner.

Gebaut werden zwei miteinander verbundene Mehrfamilienhäuser inklusive Restaurant, Reinigung, Wäscherei und kleinen Lebensmittelladens. Was genau darin verkauft werde, sei noch Gegenstand der Diskussionen in der Konzeptphase. Man wolle aber keine Konkurrenz für bestehende Läden wie z. B. die Migros schräg gegenüber sein, hält Reetz-Spycher fest. Die Spitex Appenzellerland wird nach der Eröffnung 2023 in die neue Überbauung ziehen, mit der Covai AG kooperieren und die Pflege und Unterstützung für die Mieterinnen und Mieter, die sie benötigen, gewährleisten.

Konzept mit jenen entwickelt, die es nutzen

Wohnen plus nennt sich das Leistungskonzept, welches der Verwaltungsrat der Covai AG gemeinsam mit einer Gruppe aus Fachpersonen und Selbstvertretenden, Menschen mit Beeinträchtigung, die aktiv – allenfalls mit Unterstützung von Begleitpersonen – ihre Anliegen als Betroffene in Gremien einbringen, entwickelt hat. «Besonders die Meinung und Bedürfnisse von Betroffenen, von Menschen, die auf Begleitung und Unterstützung angewiesen sind, sind uns wichtig. Wir sind froh, dass sie durch Selbstvertretende in die Diskussion über die Form des Angebots eingebracht wurden», erklärt Reetz-Spycher. Die Resonanzgruppe, in der diese Diskussion stattfand, werde auch in die weitere Planung einbezogen. Sie wird auch die Namen für die Häuser, heute «MFH A und B» genannt, bestimmen. Auch in der personellen Besetzung des operativen Geschäfts ist man einen Schritt weiter: Die Geschäftsführung der Covai AG konnte vom Verwaltungsrat bereits gewählt werden – unterliegt jedoch noch der Geheimhaltung. Bis Mitte Dezember sollte der Name jedoch bekanntgegeben werden können. Die Wohnungen und Wohnstudios stehen allen offen. Raguth Tscharner erklärt:

«Wir reden nicht von Klientinnen, Klienten oder Bewohnenden. Für uns sind das Mieterinnen und Mieter – mit unterschiedlich hohem oder auch gar keinem Unterstützungsbedarf.»



Die Mieterinnen und Mieter von Wohnen plus können selbst entscheiden, wo sie essen wollen. Anstatt der Konsumation in einem Gemeinschaftsraum können die Mietenden mit Unterstützungsbedarf sich auch einen Betrag auszahlen lassen und in ihrer Wohnung oder ihrem Wohnstudio kochen. Das Angebot Wohnen plus solle möglichst konkret auf den individuellen Unterstützungsbedarf einer Mieterin oder eines Mieters zugeschnitten werden, erklärt Reetz-Spycher. Sowohl für die entstehenden 1-, 2,5- und 3,5-Zimmer-Wohnungen als auch für das Angebot Wohnen plus in Wohnstudios habe man bereits Anfragen und nehme gerne weitere entgegen.

Alterswohnungen an der Mittleren Kapfstrasse 2 und 4 müssen warten

Reetz-Spycher ist sich sicher, dass das Angebot überregional auf Anklang stossen wird. Für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung beispielsweise gebe es heute oft nur zwei Varianten: Wohnen bei den Eltern oder in einer betreuten Wohngruppe. Man wolle eine neue Möglichkeit schaffen: «Wir bieten höchste Autonomie, ein hohes Mass an Privatsphäre und dennoch die Sicherheit durch Fachpersonal vor Ort, das rund um die Uhr verfügbar ist.»

Die Liegenschaften Mittlere Kapfstrasse 2 und 4 sollen abgerissen und an ihrer Stelle zur Überbauung gehörende Wohnungen realisiert werden. Der Weg dahin dürfte sich allerdings schwierig gestalten. Bild: Ramona Koller

Bei aller erfreulichen Entwicklung: Einen Wermutstropfen gibt es für den Verwaltungsrat der Covai AG aktuell. Während bei der Liegenschaft Alpsteinstrasse 1 nach einem langwierigen Bewilligungsprozess im März 2021 mit den Abbrucharbeiten begonnen werden konnte, scheint dies für die Liegenschaften an der Mittleren Kapfstrasse noch in weiter Ferne zu sein. «Wir haben bei der Gemeinde bereits vor dem Kauf kommuniziert, dass wir die beiden Häuser abreissen und an ihrer Stelle Alterswohnungen realisieren wollen, die sich optisch an den Häusern A und B orientieren», erklärt Raguth Tscharner. Damals sei dies von den Behördenmitgliedern sehr positiv zur Kenntnis genommen worden. Nun gestalte sich die Umsetzung der Pläne aufgrund von zusätzlichem Abklärungsbedarf bei der Gemeinde schwieriger als angenommen. Obwohl alles zur Kernzone K3 gehört, müsse bei der Kapfstrasse noch zusätzlich dem Ortsbildschutzgebiet Rechnung getragen werden – was laut Tscharner vorher nie jemand angesprochen hatte. «Wir haben die Diskussionen aufgenommen und hoffen, möglichst schnell eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten zu finden», sagt Raguth Tscharner. Die Gemeinde ihrerseits freut sich über die Entwicklung des Projekts, wie der Kommunikationsverantwortliche Johannes Wey erklärt. Von Beginn weg sei der Bauherrschaft kommuniziert worden, dass sich die Bauparzellen entlang der Mittleren Kapfstrasse in der K3-Zone befinden und mit dem Zonenplan «Schutz» überlagert seien. «Letzterer sagt aus, dass die einheitliche Bauweise im Bauperimeter einzuhalten ist. Die Gemeinde ist sich sicher, dass mit der Bauherrschaft eine zonenkonforme Lösung gefunden wird», so Wey.

Die Covai AG als Betreibergesellschaft der gesamten Überbauung sei ihrerseits bemüht, eine Aufwertung für das Quartier zu schaffen – dies sei nur mit dem Abriss der in die Jahre gekommenen Liegenschaften möglich. Man habe die beiden Häuser bei der ersten Etappe der Überbauung nicht miteinbezogen, da sich sonst der Baustart der Häuser A und B noch weiter nach hinten verschoben hätte, erklärt Raguth Tscharner.

Gegen die Strasse hin ist die Baustelle mit halbtransparenten Bannern abgegrenzt. Immer wieder bleiben Leute stehen, um den Bauarbeitern und dem Kran bei der Arbeit zuzuschauen. Die Covai AG informiert auf ihrer Website covai.ch regelmässig über Neuigkeiten in Bezug auf ihr Projekt. Nach Abschluss der Bauarbeiten, voraussichtlich im Frühling 2023, wird auf der Website ein Zeitraffervideo, zusammengestellt aus stündlich aufgenommenen Fotos, veröffentlicht werden.