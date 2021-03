Coronavirus Atemprobleme, Müdigkeit, verminderte Belastbarkeit: Spital Herisau bietet ambulante Rehabilitation für Coronapatienten mit Langzeitfolgen an Betroffene können oft noch Wochen oder Monate an Covid-19-Symptomen leiden. Eine spezielle Physiotherapie des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden soll ihnen nun helfen, wieder ganz gesund zu werden.

Das Rehabilitationsprogramm findet dreimal die Woche statt. Bild: Michel Canonica

Bei immer mehr Patientinnen und Patienten zeigen sich nach einer Corona-Erkrankung Langzeitfolgen, von denen sie sich nur schwer wieder erholen. Aus diesem Grund bietet der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden nun eine ambulante Rehabilitation an. «Wie gross das Bedürfnis auf lange Zeit sein wird, muss sich erst noch zeigen», sagt Manuela Strässle, Teamleiterin Physiotherapie am Spital Herisau.

Gemäss vorliegenden Zahlen treten bei ungefähr jeder fünften Person, die an Corona litt, Long-Covid-Symptome auf. Diese können gemäss Strässle sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Als typische Langzeitfolgen nennt sie Atemprobleme, Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, verminderte Belastbarkeit und Gelenkschmerzen. Betroffen seien vor allem Menschen, welche wegen Corona weder stationär behandelt werden mussten noch in einer Reha waren, sagt Strässle.

Keine gewöhnliche Physiotherapie

Wie der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden in einer Medienmitteilung schreibt, findet die Rehabilitation immer montags, mittwochs und freitags von 15 bis 16 Uhr am Spital Herisau statt. Es handelt sich dabei um Therapiestunden, die in einer Gruppe mit höchstens fünf Personen durchgeführt werden. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu einer gewöhnlichen Physiotherapie.

Das Programm beinhaltet montags und freitags ein individuell angepasstes Kraft- und Ausdauertraining. Mittwochs liegt der Fokus auf Inputreferaten zu verschiedenen Themen wie etwa Umgang mit Atemnot, Trainingslehre und Müdigkeit. Im Anschluss sind Entspannungsübungen vorgesehen. Am Mittwoch gibt es auch Zeit für Austausch und Fragen. Bevor mit der Rehabilitation gestartet wird, werde in einer Einzeltherapie das allgemeine Befinden erfasst und die körperliche Belastbarkeit getestet, damit das Training in der richtigen Intensität durchgeführt werden könne, betont Strässle.

Ärztliche Verordnung als Voraussetzung

Bei Abschluss des Programms werden die Tests wiederholt, um den Fortschritt zu erfassen. Bei Bedarf – etwa aufgrund unzureichender Steigerung der Leistungsfähigkeit – könne mit Rücksprache des zuweisenden Arztes eine pneumologische Abklärung in Betracht gezogen werden. Für die Coronarehabilitation braucht es eine ambulante ärztliche Verordnung für die Physiotherapie, heisst es weiter in der Mitteilung. Die Rehabilitation dauert je nach individuellem Zustand und Fortschritt drei bis neun Wochen. Der Start ist jederzeit möglich.