Coronapandemie hinterlässt Spuren in der Herisauer Rechnung: Gemeinde schreibt Verlust von 3,5 Millionen Franken Der Aufwandüberschuss der Rechnung 2020 der Gemeinde Herisau liegt 2,5 Millionen über dem Voranschlag. Hauptursachen dafür sind tiefere Steuereinnahmen sowie mehrere Covid-19-Effekte.

In den kommenden Jahren stehen unter anderem mit der Sanierung des Obstmarkts und der Neugestaltung des Bahnhofs grosse Investitionen an. Toni Küng

Die Coronapandemie hat tiefe Spuren im Jahresabschluss der Gemeinde Herisau hinterlassen. Die Erfolgsrechnung für das Jahr 2020 schliesst bei einem Gesamtertrag von 92,1 Millionen Franken und einem Gesamtaufwand von 95,7 Millionen Franken mit einem Aufwandüberschuss von gut 3,5 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Verlust von knapp 1 Million Franken. Dies gab die Gemeinde am Mittwoch bekannt.

4,1 Millionen Franken weniger Steuererträge als budgetiert

Die Steuererträge liegen um 4,1 Millionen und die Entgelte um 1,4 Millionen Franken tiefer als budgetiert, was mehrheitlich auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen ist. Dank Minderausgaben in der Höhe von 3,2 Millionen Franken konnte ein noch höherer Aufwandüberschuss abgewendet werden, heisst es in der Mitteilung. Auch in vielen anderen Sparten sind die Einnahmen durch die Folgen von Covid-19 eingebrochen.

Bei den Investitionen stehen Ausgaben von 11,9 Millionen Franken Einnahmen 100'000 Franken gegenüber. Wichtige Vorhaben waren unter anderem Umbauten und Sanierungen von Schulhäusern, diverse Strassenprojekte und Abwasseranlagen. Geplant waren Investitionen in der Höhe von 12,9 Millionen Franken.

Pro-Kopf-Verschuldung steigt um über 700 Franken

Aufgrund der tiefen Selbstfinanzierung und der hohen Investitionen steigt die Nettoverschuldung um 11 auf knapp 58,1 Millionen Franken. Entsprechend nimmt die Pro-Kopf-Verschuldung um 703 auf 3707 Franken zu. (pd)