Coronapandemie Hilfe für Restaurants: Ausserrhoder Regierung will gebeutelten Branchen Tourismusabgabe erlassen Der Ausserrhoder Regierungsrat will Gastro - und Tourismusunternehmen finanziell entlasten. Die Tourismusabgabe soll für 2020 entfallen.

Die Gastrobetriebe leiden trotz Lockerungen weiter unter den Massnahmen. Bild: AZ

Die Coronapandemie setzt der Gastrobranche stark zu. Der Ausserrhoder Regierungsrat will den Betrieben nun unter die Arme greifen. Er will die Tourismusabgabe 2020 für durch Covid-19 arg gebeutelte Branchen erlassen. Das teilte die Kantonskanzlei am Mittwoch mit.

Der Regierungsrat beantragt gemäss Medienmitteilung dem Kantonsrat, den Hotelbetrieben, Parahotelbetrieben, Restaurationsbetrieben sowie Anbietenden von gewinnorientierten touristischen oder auf Freizeit ausgerichteten Aktivitäten die Abgabe für das vergangene Jahr vollständig zu erlassen. Nicht betroffen von diesem Erlass sind Besitzer von Ferien- und Zweitwohnungen.

Wie die Regierung schreibt, mussten die Gastronomiebetriebe aufgrund von Covid-19 Mitte Dezember zum zweiten Mal und für rund vier Monate schliessen. Seit dem Auftreten der Pandemie in der Schweiz im März 2020 litten Gastronomie und Tourismusbetriebe unter Komplettschliessungen oder behördlichen Einschränkungen. Auch die Hotel- und Parahotelbetriebe verzeichneten im selben Zeitraum aufgrund der Massnahmen und den Reisebeschränkungen für ausländische Gäste einen einschneidenden Rückgang bei den Logiernächten, heisst es in der Mitteilung.

Hilfe auch für 2021?

Um allenfalls auch die Tourismusabgabe des laufenden Jahres erlassen zu können, legt der Regierungsrat dem Kantonsrat ein zeitlich begrenztes Sondergesetz vor. Das «Gesetz über die Entlastung von den Tourismusabgaben 2020 und 2021» wird der zuständigen kantonsrätlichen Kommission überwiesen und voraussichtlich an der nächsten Kantonsratssitzung behandelt.

2019 hatte der Regierungsrat den Betrieben die Hälfte der Tourismusabgabe erlassen. Ein Restaurant mit weniger als 80 Quadratmetern Fläche zahlt laut Verordnung jährlich 200 Franken, grössere Betriebe zahlen 350 Franken. Durch die Reduktion der Tourismusabgaben entfielen dadurch auf Kantonsseite Einnahmen von rund 140 000 Franken. Gemäss Daniel Lehmann, Leiter Amt für Wirtschaft, wären es für 2020 rund 270 000 Franken. (dsc/kk)