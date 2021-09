Coronakrise Zertifikatspflicht auf dem Ebnet, kein Warenmarkt: So wird der Herisauer Jahrmarkt dieses Jahr durchgeführt Der Jahrmarkt in Herisau vom 1. bis zum 4. Oktober findet in abgespeckter Form statt. Zum Bereich auf dem Ebnet erhalten nur Genesene, Geimpfte oder Getestete Zugang.

(gk) Der traditionellen Herisauer Jahrmarkt vom 1. bis zum 4. Oktober findet aufgrund der aktuellen Lage und der geltenden Corona-Schutzmassnahmen in angepasster Form statt. Dies teilt die Gemeinde Herisau in einer Medienmitteilung mit. Demnach gilt für den Zugang zum Jahrmarkt auf dem Ebnet für Besucherinnen und Besucher ab 16 Jahren eine Zertifikatspflicht. Ausserhalb dieses klar begrenzten Bereichs sei eine Zugangsbeschränkung auf Geimpfte, Genesene und Getestete aus logistischen Gründen nicht durchzusetzen, schreibt die Gemeinde. Mit Blick auf die jüngste epidemische Entwicklung sei daher ein Warenmarkt mit Volksfestcharakter leider nicht möglich und muss in diesem Jahr erneut ausfallen, zumal die Platzverhältnisse aufgrund aktueller Verkehrsbehinderungen ohnehin beschränkt gewesen wären.

Der Gemeinde Herisau war es nach eigenen Angaben trotz der von allen Beteiligten geforderten grossen Flexibilität ein Anliegen, diesen wichtigen gesellschaftlichen Anlass nicht frühzeitig abzusagen. Sie bedauert in der Mitteilung auch die nun geltenden Einschränkungen. Das gewählte Vorgehen habe ich aber als die momentan einzige Möglichkeit erwiesen, rechtzeitig die nötige Planungssicherheit zu schaffen, um überhaupt einen Anlass durchführen zu können.