Corona verschont Lehrlinge: Trotz wirtschaftlich angespannter Situation sind noch zahlreiche Lehrstellen im Appenzellerland offen In Appenzell Ausserrhoden sind noch 172 Lehrstellen für den kommenden Sommer frei, in Innerrhoden sind es über 100. Eine erfreuliche Ausgangslage für die Schulabgänger - und zu Zeiten der Pandemie nicht selbstverständlich.

Freie Lehrstellen als Kauffrau/Kaufmann gibt es in Appenzell Ausserrhoden für den kommenden Sommer nicht mehr. Zu gross war die Nachfrage. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Lockerungen der Corona-Massnahmen sind im Gange. Die Wirtschaft erholt sich jedoch nur langsam. Viele Firmen mussten erhebliche Verluste hinnehmen, einige stehen gar vor dem Konkurs. Die Ausgangslage für neue Lehrlinge dürfte da alles andere als rosig ein – könnte man zumindest meinen. Tatsächlich lassen sich aber keine frappanten Veränderungen zu den Vorjahren erkennen. Wie Peter Bleisch, Ausserrhoder Amtsleiter für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung, angibt, wurden bis Ende Mai im Kanton 395 Lehrverträge unterschrieben. Das sind rund 20 mehr als 2019. "Diese Zunahme hat sich bereits im April manifestiert", führt Bleisch aus. Eine Erklärung wie es zu diesem Plus kam, gibt es allerdings nicht.

Insgesamt sind derzeit noch 172 Lehrstellen offen. Rund 80 Schulabsolventinnen und Schulabsolventen haben bislang keinen Lehrvertrag unterschrieben beziehungsweise eine schulische Anschlusslösung gefunden. Eigentlich eine luxuriöse Ausgangslage. Bleisch betont jedoch, dass es in einzelnen Branchen mittlerweile bereits keine offenen Lehrstellen für den Sommer mehr gibt. Die Nachfrage nach dem Beruf der/des Kauffrau/Kaufmanns, des Informatikers oder Mediamatikers war dermassen gross, dass in diesen Bereichen längst alles besetzt sei. Im Gegensatz dazu gibt es vor allem in den zweijährigen Grundausbildungen mit Berufsattest noch offene Lehrstellen.

Der Leiter des Amtes für Berufsbildung und Berufsberatung, Alfred Steingruber. Bild: PD

Luxuriöse Ausgangslage in Appenzell Innerrhoden

In Innerrhoden sind aktuell noch über 100 Lehrstellen unbesetzt. Demgegenüber stehen gerade mal vier Schülerinnen und Schüler, die derzeit noch nicht wissen, welche Richtung ihre berufliche Zukunft einschlagen wird. Der Leiter des Amtes für Berufsbildung und Berufsberatung, Alfred Steingruber, spricht denn auch von einer "komfortablen Lage", in welcher sich die Schulabsolventen befinden.

"Die Corona-Auswirkungen merken wir derzeit bei der Lehrstellenbesetzung nicht."

In einem Jahr könnte dies allerdings bereits anders aussehen. Bezüglich der weiteren Entwicklung zeigt sich der Innerrhoder Amtsleiter jedoch zuversichtlich. Für die aktuell gute Situation sprechen gemäss Steingruber zwei Gründe: Einerseits seien die Schülerzahlen seit ein paar Jahren tief. Andererseits ist die wirtschaftliche Situation bei uns im Vergleich zu den Kantonen in der Westschweiz oder dem Tessin nach wie vor gut. Insgesamt wurden bis Ende Mai in Appenzell Innerrhoden 129 Lehrverträge unterschrieben. "Das entspricht ungefähr der gleichen Anzahl wie in den Jahren zuvor", so Steingruber.

Sorgen bereiten die Lehrabgänger

So gut die Situation für die neuen Lehrlinge auch sein mag – Sorgen bereiten den beiden Amtsleitern die Lehrabgänger. Ungewiss ist, ob jeder Lehrabsolvent eine weiterführende Stelle gefunden hat. Aufgrund der durch die Pandemie ausgelösten, wirtschaftlich schwierigen Situation ist es denkbar, dass nicht alle auf eine Anschlusslösung zurückgreifen können. "Hierzu liegen uns derzeit jedoch keine verlässlichen Zahlen vor", sagt Bleisch. Wie die Situation konkret aussieht, ist also unklar. In ein paar Wochen werde erst ersichtlich, wieviele junge Menschen eine weiterführende Stelle besetzen konnten und wieviele nicht. Der Innerrhoder Amtskollege kennt die Problematik. Auch er hat hierzu jedoch keine Fakten. Er prognostiziert, dass die verlässlichen Zahlen erst zu den Statistiken von August / September vorliegen werden.

Die Ausnahmeregelung, welche der Bundesrat nun jüngst getroffen hat, könnte die Situation jedoch entschärfen. Normalerweise dürfen Unternehmen in Kurzarbeit kein neues Personal einstellen. Vor ein paar Tagen hiess es seitens des Bundes jedoch, dass bei Lehrabgängern eine Ausnahme gemacht werden dürfe. Wer eine Lehre abschliesst, darf für ein Jahr weiterbeschäftigt werden. Diese Neuerung trat anfangs Juni in Kraft.