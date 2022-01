Corona Omikron bremst den öffentlichen Verkehr aus: Wie die Appenzeller Bahnen und die Regiobus AG auf allfällige Personalengpässe reagieren Wegen krankheitsbedingter Ausfälle von Mitarbeitenden können einige Anbieter des öffentlichen Verkehrs das Fahrplanangebot nicht aufrechterhalten. Die Regiobus AG mit Sitz in Herisau und die Appenzeller Bahnen haben Notfallszenarien erstellt.

Aktuell verkehren die Appenzeller Bahnen gemäss Fahrplan. Bild: Karin Erni

Immer mehr Menschen müssen wegen Omikron in Quarantäne oder Isolation. Dies führt auch bei Anbietern des öffentlichen Verkehrs für Probleme. Ab Montag müssen die Verkehrsbetriebe Zürich die Tramlinie 15 mangels Wagenführer vorübergehend einstellen. Im Tessin verkehren Busse und Bahnen im Regionalverkehr nur eingeschränkt.

Bruno Huber, Geschäftsführer Regiobus AG. Bild: PD

Bis jetzt sei die Regiobus AG mit Sitz in Gossau gut durch die fünfte Pandemiewelle gekommen, sagt Geschäftsführer Bruno Huber auf Nachfrage. Zwei Fahrdienstmitarbeitende fehlen aktuell aufgrund pandemischer Gründe. Dazu bestünden zusätzliche Ausfälle wegen anderer Ursachen. Natürlich könne sich die Situation rasch ändern, aber darauf sei das Unternehmen vorbereitet. Ein Szenario mit reduziertem Fahrplan und die entsprechenden Dienstpläne wurden erarbeitet, was einen grossen Aufwand bedeutete.

Im Notfall würde der Takt ausgedünnt

Bevor jedoch das Angebot in Absprache mit den Bestellern reduziert würde, gäbe es andere Möglichkeiten, auf Personalengpässe zu reagieren. Huber nennt die Aushilfe durch ehemalige Mitarbeitende oder die Zusammenarbeit mit anderen Betrieben. Bis zu einem bestimmten Grad erlaube es das Arbeitsgesetz, Zusatzstunden für Mitarbeitende anzuordnen. «Oberste Priorität hat aber die Sicherheit», betont Huber. Um Wagenführende zu schützen, ist die erste Sitzreihe in den Fahrzeugen weiter abgesperrt. Es sei den Mitarbeitenden freigestellt, ob sie eine Gesichtsmaske tragen.

Die Regiobus AG ist auf Personalengpässe vorbereitet. Bild: Karin Erni

Müsste die Regiobus AG den Betrieb reduzieren, würde der Takt ausgedünnt. Sämtliche Linien würden weiter bedient, allerdings nicht mehr gleich häufig.

Werkstattmitarbeitende könnten einspringen

Bei den Appenzeller Bahnen (AB) sind gemäss Angaben der Kommunikationsstelle keine Mitarbeitenden im Personalkörper Lokpersonal aufgrund von Covid in Quarantäne oder Isolation. Ab zehn Prozent krankheitsbedingter Ausfälle im Bereich Lokpersonal wäre die Aufrechterhaltung des bestehenden Fahrplanangebots nicht mehr möglich, so die AB.

Die Appenzeller Bahnen seien im Moment stabil aufgestellt. Lösungsansätze und Vorbereitungsarbeiten zu einem solchen Szenario würden erarbeitet, heisst es auf Anfrage. Bei einer Häufung von Ausfällen des Lokpersonals können Mitarbeitende aus den AB-Werkstätten stellvertretend als Lokführerinnen und Lokführer einspringen. Zusätzlich würden die Teamleiter Lokpersonal von ihren Führungs- und administrativen Aufgaben entbunden und ebenfalls im Fahrdienst eingesetzt. Als letzter Ausweg würde das Fahrplanangebot reduziert.

Fahrplanreduktionen können nur in Rücksprache mit den Bestellern erfolgen. Konkret würde der Fahrplantakt reduziert. Das heisst, dass beispielsweise anstelle eines Viertelstundentakts ein Halbstundentakt gefahren wird. Dank der Strategie zur Fahrplanausdünnung in Notfällen, würden alle Linien, wenn auch reduziert, weiterhin betrieben. Die Mobilität aller Menschen in der Region soll weiterhin gewährleistet werden, teilen die Appenzeller Bahnen mit.