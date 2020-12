Corona-Massnahmen Keine Ausnahme möglich: In Appenzell Innerrhoden müssen die Läden und Restaurants um 19 Uhr schliessen Die Voraussetzungen, um die Schliesszeiten der Gastronomiebetriebe und Läden zu verlängern, sind im Kanton Innerrhoden nicht gegeben. Um 19 Uhr ist Schluss. Der Kanton will die Situation weiterhin beobachten.



Restaurants im Kanton Appenzell Innerrhoden müssen aufgrund der verschärften Corona-Massnahmen des Bundes um 19 Uhr schliessen. Bild: Ralph Ribi

(pd/lim) Seit der Bundesrat seine verschärften Corona-Massnahmen bekanntgegeben hat, erreichen die Innerrhoder Ratskanzlei viele Fragen zur Öffnung der Lokale. Diese will sie nun beantworten, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Am Freitag hat der Bundesrat unter anderem beschlossen, dass Gastronomiebetriebe, Läden und Märkte zwischen 19 und 6 Uhr geschlossen sein müssen. Die Kantone können die Öffnungszeiten bis 23 Uhr verlängern, wenn im Kanton bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind:



Es bestehen die notwendigen Kapazitäten beim Contact Tracing.



Die Spitäler im Kanton oder in der Region haben hinreichende Kapazitäten für die Behandlung der Covid-Patientinnen und -Patienten sowie der anderen behandlungsbedürftigen Personen.

Die Reproduktionszahl lag während mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter eins.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100’000 Personen lag in den letzten sieben Tagen unter dem schweizerischen Durchschnitt.

Für den Kanton Appenzell Innerrhoden seien diese Voraussetzungen derzeit nicht erfüllt, heisst es weiter.

«Das Contact Tracing ist noch nicht lückenlos gewährleistet. Die Intensivbetten in den Covid-Spitälern der gesamten Region sind stark beansprucht.»

Auch die Reproduktionszahl für den Kanton lag in den letzten sieben Tagen, für die Messwerte bestehen, nicht immer unter eins.

Deshalb bestehe derzeit keine Möglichkeit, die Schliesszeiten der Gastronomiebetriebe und Läden zu verlängern. Die Standeskommission werde die Situation aber weiterhin genau beobachten und bei Änderungen in Abstimmung mit den Nachbarkantonen die Handlungsmöglichkeiten prüfen.

Weihnachtsmärke und Sonntagsverkäufe finden nicht statt

Der Bundesrat hat zudem Sonntagsmärkte und -verkäufe verboten. Auch am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar 2021 dürfen die Läden nicht öffnen. Das gleiche Verbot gilt für Kulturinstitutionen wie Museen und Bibliotheken sowie für die meisten Indoorsportanlagen. Diese Verbote gelten generell. Die Kantone haben hier keine Möglichkeit, abweichende Regelungen zu erlassen. Die traditionellen Weihnachtsmärkte und Sonntagsverkäufe im Kanton können daher in diesem Jahr nicht stattfinden.