Corona-Lockerungen Mehr als nur der Ausgang: Jugendliche aus dem Appenzellerland sehnen sich nach sozialen Kontakten Gerade junge Menschen leiden unter den Einschränkungen des Lockdowns. Nun ist endlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen: Neun junge Erwachsene aus Ausserrhoden und Innerrhoden berichten über ihren Verzicht während des Lockdowns und worauf sie sich nun besonders freuen.

Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 20 fehle während des Lockdowns in erster Linie das Feiern in Clubs – das wird ihnen zumindest häufig so vorgeworfen. Tatsächlich vermissen Schüler und Lehrlinge aus dem Appenzellerland mehrheitlich ganz andere Dinge, die bei ihnen vor der Pandemie als selbstverständlich galten.

Vielen fehlt der zwischenmenschliche Kontakt im Freundeskreis weit mehr als das Ausgehen im grossen Stil. Nun, da erste Lockerungsschritte für den 1. März seitens des Bundesrates beschlossen wurden, kehrt für die junge Generation ein Stück Normalität zurück. Viele sind erleichtert und planen erste Aktivitäten.

Vince Fritsche, 18 Jahre, Schüler am Gymnasium St.Antonius in Appenzell

Vince Fritsche, Schüler in Appenzell. Bild: Lilli Schreiber

Ich bin passionierter Handballspieler, aber ohne Halle geht das Trainieren eher schlecht. Immerhin dürfen wir nun ab dem 1. März wieder zu 15. trainieren, darauf freue ich mich schon. Über eine baldige Öffnung der Clubs würde ich mich zwar auch freuen, aber vorerst bin ich zufrieden, wenn Sport in der Gruppe wieder erlaubt ist.

Joshua Broger, 19 Jahre, Schüler an der Fachmittelschule in Trogen

Joshua Broger, Schüler in Trogen Bild: PD

Ich konnte aufgrund des Lockdowns viele gute Freunde lange Zeit nicht treffen. Daher freue ich mich, dass Treffen im öffentlichen Raum bis 15 Personen ab 1. März wieder erlaubt sind. Schade ist nur, dass Musik-Events wie Open Airs aktuell immer noch nicht stattfinden können. Ich freue mich darauf, wieder Konzerte zu besuchen und auch selbst zu geben.

Joya Dähler, 18 Jahre, Schülerin am Gymnasium St.Antonius in Appenzell

Joya Dähler, Schülerin in Appenzell. Bild: Lilli Schreiber

Mir fehlen vor allem die Restaurantbesuche mit Freunden. Da es ab 1. März wieder möglich ist, sich in Gruppen bis zu 15 Personen zu treffen, werden ich und meine Freunde ab dann sicherlich wieder etwas unternehmen. Ich freue mich schon, bis endlich wieder Ausgang möglich ist. Ich denke aber, dass wir uns noch ein bisschen gedulden müssen.

Valeria Kopp, 20 Jahre, ausgelernte Detailhändlerin aus Appenzell

Valeria Kopp, Detailhändlerin aus Appenzell. Bild: PD

Neue Leute kennenzulernen, das hat mir am Ausgang immer am besten gefallen. Ich freue mich schon darauf, wenn das wieder möglich ist. Ich bin auch froh darüber, wieder arbeiten gehen zu können, auch wenn es mir ohne Maske natürlich lieber wäre. Gut ist an den Lockerungen auch, dass Online-Shopping wieder durch richtiges Shopping ersetzt wird.

Pam Wetter, 19 Jahre, Schülerin am Berufsbildungszentrum in Herisau

Pam Wetter, Schülerin in Herisau. Bild: Lilli Schreiber

Zwei Dinge haben mir während des Lockdowns besonders gefehlt: das waren das Volleyball-Spielen und der Ausgang. Trainings sind zumindest im Freien bis zu 15 Personen wieder erlaubt, aber Volleyballspielen geht nur in der Halle wirklich. Am liebsten würde ich jetzt irgendwo Ferien machen, aber das geht natürlich aktuell noch nicht.

Silvano Maselli, 19 Jahre, Interactive Media Designer in Ausbildung aus Appenzell

Silvano Maselli, Lehrling in Appenzell. Bild: PD

Mir hat während des Lockdowns vor allem der Ausgleich zum Arbeitsalltag gefehlt. In meinem Beruf verbringe ich viel Zeit vor dem Bildschirm, mangels Alternativen bin ich im Lockdown auch in meiner Freizeit viel am Computer und Handy gesessen. Ich freue mich darauf, bald ein bisschen unbeschwerter rausgehen und Dinge mit Freunden unternehmen zu können.

Lea Rohner, 19 Jahre, Schülerin am Gymnasium St.Antonius in Appenzell

Lea Rohner, Schülerin in Appenzell. Bild: Lilli Schreiber

Ich habe die zwischenmenschlichen Beziehungen am meisten vermisst während des Lockdowns. Darum freue ich mich auch schon darauf, wenn im Sommer hoffentlich, grosse Events wie Open Airs mit vielen Menschen wieder stattfinden können. Sobald die Lockerungen am 1. März in Kraft treten, möchte ich wieder vermehrt nach Draussen gehen.

Einar Dörig, 18 Jahre, Schüler am Berufsbildungszentrum in Herisau

Einar Dörig, Schüler in Herisau. Bild: Lilli Schreiber

Schwer vermisst während des Lockdowns habe ich, mal etwas trinken zu gehen mit Freunden und auch sonstige Freizeitaktivitäten. Ich freue mich auf das Ende des Lockdowns, da man dann endlich etwas freier entscheiden kann, was man machen will. Vorab freue ich mich schon einmal auf die Öffnung der Geschäfte.

Ivana Fässler, 18 Jahre, Schülerin am Berufsbildungszentrum in Herisau

Ivana Fässler, Schülerin in Herisau. Bild: Lilli Schreiber

Am meisten während des Lockdowns habe ich meine Unihockey-Teamkolleginnen vermisst. Ich bin erleichtert über die Lockerungen für den 1. März. Zudem ist das Wetter ideal, um sich draussen mit Freunden zu treffen. Hoffentlich werden auch die Restaurants bald wieder geöffnet: Ich würde nämlich gerne wieder einmal auswärts essen gehen.