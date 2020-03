Corona-Krise in Innerrhoden: Kanton stellt Hilfestellungen für Wirtschaft zur Verfügung +++ Landsgemeinde verschoben, Stosswallfahrt abgesagt +++ Antonia Fässler bleibt bis Sommer im Amt Die Innerrhoder Standeskommission hat sich über die verschärfte Situation in der Corona-Pandemie beraten und verschiedene Beschlüsse gefasst. Diese haben Konsequenzen für das gesellschaftliche und politische Leben im Kanton.

Die Innerrhoder Landsgemeinde wird aufgrund der Corona-Pandemie auf den Sommer verschoben.



Eine halbe Stunde lang läuteten heute Mittag die Kirchenglocken im Kanton Appenzell Innerrhoden. Dies zum Gedenken an den wütenden Feuersturm, der vor genau 460 Jahren grosse Teile des Dorfes Appenzell einäscherte. In Zeiten der Corona-Krise haben die Glockenklänge aber noch eine ganz andere Bedeutung, wie Landammann Roland Inauen heute Morgen vor den Medien sagte. «Die Glocken sollen all jene aufschrecken, die noch nicht gemerkt haben, wie spät es ist.» Gleichzeitig sei das Läuten auch ein Zeichen der Hoffnung, dass bald wieder Normalität einkehren werde.

Dies könne aber nur geschehen, wenn sich alle an die Empfehlungen des Bundes halten würden. Zur Veranschaulichung bediente sich Inauen wiederum des Vergleichs mit dem Dorfbrand Appenzell: «Jenem Brand konnten wir nichts entgegensetzen. Dem heutigen Brand jedoch, der um die ganze Welt geht, schon.» Gefordert sei von jetzt an solidarisches, konsequentes und couragiertes Verhalten, damit die Ausbreitung des Corona-Virus eingedämmt werden könne.

Beiträge in der Höhe von 3,5 Millionen Franken für Härtefälle

Die verschärften Massnahmen des Bundes haben gravierende Auswirkungen auf das politische und gesellschaftliche Leben im Kanton und bringen grosse Belastungen für die Wirtschaft mit. Der Bundesrat hat am 16. März 2020 angeordnet, dass Läden, Restaurants, Bars sowie Unter-haltungs- und Freizeitbetriebe geschlossen sein müssen. Ausgenommen sind unter anderem Lebensmittelläden und die Gesundheitseinrichtungen. «Die plötzliche Schliessung belastet das Innerrhoder Gewerbe massiv», sagte Roland Dähler, Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes. Aus diesem Grund hat die Standeskommission verschiedene Entscheide gefällt.

Für die Betriebe steht zur Unterstützung der Erhaltung von Arbeitsplätzen die Kurzarbeitsentschädigung zur Verfügung. Die Gesuchstellung wurde erleichtert und die Karenzfrist auf einen Tag reduziert. Anträge sind an das Arbeitsamt einzureichen. Weiter setzt sich die Standeskommission dafür ein, dass gefährdete Betriebe zu Vorzugskonditionen Bankendarlehen oder andere Liquiditätsüberbrückungsmöglichkeiten erhalten werden. Übersteigt der Finanzbedarf die Kreditlimiten der Banken, besteht auch die Möglichkeit der Unterstützung durch die Bürgschaftsgenossenschaft BG Ost.

Schliesslich wird intern geprüft, ob auch der Kanton aus seinen liquiden Mitteln Darlehen gewähren kann. Die Standeskommission hat zudem beschlossen, dass aus dem Wirtschaftsförderungsfonds mit einem derzeitigen Bestand von rund 3.5 Millionen Franken Beiträge für Härtefälle ausgerichtet werden können. «Damit soll ein Beitrag geleistet werden zur Erhaltung von Arbeitsplätzen in strukturell gesunden Unternehmen, die wegen der angeordneten Schliessung Schwierigkeiten haben», so Dähler. Anträge können beim Amt für Wirtschaft eingereicht werden. Nicht zuletzt können Unternehmen bei der kantonalen Steuerverwaltung einen Antrag auf Stundung ihrer Steuerschuld stellen. Die Gesuche werden im Einzelfall geprüft.

Landsgemeinde verschoben, Stosswallfahrt abgesagt

Die Corona-Krise hat nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische und gesellschaftliche Auswirkungen. Wie bereits mitgeteilt, wird die Landsgemeinde vom 26. April 2020 verschoben. Sie soll am 23. August 2020 stattfinden. Weiter hat die Standeskommission entschieden, dieses Jahr auf die Durchführung der Stosswallfahrt zu verzichten. Zwar reicht das geltende Veranstaltungsverbot noch nicht bis zum 10. Mai, dem Tag, an dem die Stosswallfahrt geplant ist. Die Epidemiologen rechnen aber damit, dass die Pandemie dannzumal noch voll wirksam sein wird, sodass das Veranstaltungsverbot auch dann noch gelten dürfte. Anders als die Landsgemeinde wird die Stosswallfahrt nicht nachgeholt.

Vom Veranstaltungsverbot sind auch die in den nächsten Wochen angesetzten Versammlungen der Feuerschaugemeinde sowie Kirch- und Schulgemeinden unmittelbar betroffen. Unter den geltenden Vorgaben des Bundes lassen sich diese Versammlungen realistischerweise nicht mehr organisieren, wie die Standeskommission mitteilt. Der Kanton könnte die Durchführung nicht bewilligen. Sie seien daher zu verschieben.

Und die Bezirksgemeinden? «Diese liegen wie die Stosswallfahrt vorderhand noch ausserhalb des zeitlichen Geltungsbereichs des aktuellen Veranstaltungsverbots», sagt Roland Inauen. Da jedoch zu erwarten sei, dass das Veranstaltungsverbot auch im Mai noch gelten wird, könnten sie wie die Kirch- und Schulgemeinden nicht bewilligt werden. Auch die Bezirksgemeinden müssten verschoben werden. Ein kurzfristiges Ausweichen auf Urnenabstimmungen sei nicht möglich, so Inauen. Über Ersatztermine für die Feuerschau-, Kirch- und Schulgemeinden sowie die Bezirksgemeinden werden die betroffenen Körperschaften zu gegebener Zeit informieren.

Antonia Fässler bleibt bis Sommer im Amt

Für Behördenmitglieder, die sich für ihr Amt weiterhin zur Verfügung stellen, hat die Verschiebung zur Folge, dass die Amtsperiode ausnahmsweise nicht nur ein Jahr umfasst, sondern bis zum Zeitpunkt der verschobenen Gemeindeversammlung reicht. Sie nehmen ihre Tätigkeit also weiterhin wahr, bis sie dann an den verschobenen Versammlungen wiedergewählt werden.

Für Behördenmitglieder, die ihren Rücktritt auf die ordentliche Versammlung hin erklärt haben, verhält es sich grundsätzlich gleich. Auch Frau Statthalter Antonia Fässler wird ihr Amt bis zur verschobenen Landsgemeinde ausüben. Sollte jedoch jemand mit Blick auf den Rücktritt zum ordentlichen Zeitpunkt bereits persönliche Dispositionen getroffen haben, die eine weitere Ausübung des bisherigen Amts verunmöglichen oder einschränken, beispielsweise ein Wegzug aus dem Kanton, eine lange Landesabwesenheit oder neue berufliche Verpflichtungen, müsste die Stellvertretung einspringen. Nominell endet das Amt aber erst auf den Zeitpunkt der verschobenen Gemeindeversammlung hin.