Corona-Krise in Appenzell Ausserrhoden: 600 Freiwillige wollen Gesundheitspersonal unterstützen Allwöchentlich informiert der Kanton Appenzell Ausserrhoden zu den Auswirkungen der Corona-Krise. Das Fazit heute: Der Fernunterricht ist gut gestartet, und 600 Freiwillige haben sich gemeldet, um die medizinische Versorgung sicherzustellen.

Das Gesundheitspersonal ist in diesen Tagen besonders gefordert. In Appenzell Ausserrhoden werden sie nun durch Freiwillige unterstützt. Anthony Anex / KEYSTONE

Grosse Solidarität in Appenzell Ausserrhoden: Auf den Aufruf des Kantons haben sich gemäss Medienmitteilung rund 600 Freiwillige gemeldet. Diese werden im Rahmen der Corona-Krise insbesondere die Fachleute in den Spitälern und Heimen unterstützen. Rund 60 Personen aus dem Pool können ohne weitere Ausbildung bei Bedarf direkt eingesetzt werden. Sie sind aktuell in medizinischen Berufen tätig. Bereits in dieser Woche absolvieren 140 weitere Personen einen Repetitionskurs oder eine eintägige Grundausbildung, darunter Pflegefachpersonen, Fachangestellte Gesundheit und medizinische Praxisassistentinnen oder Pflegehilfen SRK. In den Kursen werden Fachkenntnisse aufgefrischt oder Grundwissen vermittelt.

Koordiniert und organisiert wird die Ausbildung der Helferinnen und Helfer durch die Klinik Hirslanden am Rosenberg mit Unterstützung von weiteren Privatkliniken des Kantons.

Kliniken und Spitäler haben sich zusammengeschlossen

Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR), alle privaten Kliniken des Kantons (Berit Klinik, Klinik Hirslanden am Rosenberg, Klinik Gais, Rheinburg-Klinik) und das Spital Appenzell haben sich zudem zu einem Spitalnetz zusammengeschlossen. Alle Kliniken stellen ab sofort ihre verfügbaren Ressourcen für die Bewältigung des erwarteten Anstiegs von Corona-Patientinnen und -Patienten zur Verfügung. Die Koordination der Arbeiten erfolgt unter der Führung der Behörden von Appenzell Ausserrhoden, dem Departement Gesundheit und Soziales und dem kantonalen Führungsstab.

Die bestehende Infrastruktur in den Kliniken wird stufenweise ausgebaut, heisst es in der Mitteilung weiter. Stationen werden für Corona-Patientinnen und -Patienten umgenutzt. Über alle Kliniken und Spitäler hinweg können mindestens 200 Betten für Corona-Patientinnen und -Patienten aktiviert werden, bei Bedarf mehr. Falls alle Covid-19 Betreuungsplätze im Spital Herisau besetzt sein sollten, sieht das Behandlungskonzept des SVAR weitere Plätze in folgender Reihenfolge vor: Klinik Hirslanden am Rosenberg, Berit Klinik und Spital Appenzell. Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden ist erfreut, dass die Zusammenarbeit zwischen den Spitälern und dem Amt für Gesundheit in der aktuellen Situation gut funktioniert. Aktuell stehen in Appenzell Ausserrhoden zwölf IPS-Plätze und zwölf Beatmungsgeräte zur Verfügung. Bei Bedarf kann die Kapazität auf bis zu 20 Plätze erhöht werden. Das dafür zusätzlich benötigte medizinische Fachpersonal wird derzeit geschult.

Es wird zudem ein Personalpool aufgebaut, um die Koordination des Spitalpersonals unter den Kliniken sicherzustellen. Dafür stellen die Berit Klinik und die Klinik am Rosenberg Kontingente von Mitarbeitenden zur Verfügung.

Vor den Spitälern Herisau und Heiden sowie vor dem Spital Appenzell wurden Container zur Triage von Patientinnen und Patienten aufgestellt. Auch die medizinische Versorgung der Bevölkerung neben den erwarteten Corona-Fällen ist gemäss Mitteilung gewährleistet. Der Notfall sowie die Grundversorgung samt Geburtenabteilung im Spital Herisau seien sichergestellt. Das Spital Heiden soll möglichst von Corona-Fällen frei gehalten werden und ist für die Grundversorgung der Bevölkerung vorgesehen.

Einheitliche Lösungen werden ausgearbeitet

Gemäss Bundesratsbeschluss wird seit fast drei Wochen auf den Präsenzunterricht in den Schulen verzichtet. In allen Schulen des Kantons wird mittels digitaler Medien, mit Repetitions- oder Projektaufträgen gelehrt und gelernt. Die Kinderbetreuung ist auch während den Schulferien sichergestellt. In Anspruch nehmen können das Angebot aber nur Eltern, deren Einsatz für die Bewältigung der Krise unverzichtbar ist. Die Schulen bieten gemeinsam mit den Gemeinden ein Angebot für Kinder aus den eng definierten Elterngruppen an.

Dem Departement Bildung und Kultur ist es gemäss Schreiben wichtig, dass jede Ausbildungsstufe schweizweit eine möglichst einheitliche Lösung findet. Derzeit arbeiten Bund, Kantone und Berufsverbände daran, Jugendlichen, die im Sommer 2020 die Volksschule, eine Lehre oder die Matura abschliessen, einen reibungslosen Übertritt in die nächste Ausbildungsstufe zu ermöglichen. Individuelle Lösungen liegen derzeit in Varianten vor und werden nun schweizweit abgestimmt. (kk)