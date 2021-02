corona Jugendraumaktivitäten werden als Veranstaltungen gewertet: «Das bedeutet faktisch eine Schliessung der Jugendräume» Vergangene Woche hat das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) verfügt, dass Jugendraumaktivitäten unter das Veranstaltungsverbot fallen. Zugelassen wären also nur noch fünf Personen. Für viele Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden ist das zu wenig, als dass die Räume weiter betrieben werden.

In den Jugendräumen treffen sich die Jugendlichen und tauschen sich aus. Aufgrund der neusten Coronamassnahmen werden aber viele solcher Räume geschlossen. Bild: APZ

Für Markus Pfister, Schulpräsident und Präsident der Jugendkommission in Walzenhausen ist klar: «Die Schliessung ist der falsche Weg.» Gemäss Weisung des Staatssekretariats für Wirtschaft (seco) fallen aufgrund der aktuellen Coronamassnahmen Jugendraumaktivitäten unter das Veranstaltungsverbot und sind als private Anlässe zu gewichten. Folglich sind nur noch fünf Personen zugelassen. «Das kommt faktisch einer Schliessung gleich», so Pfister. Wird eine Betreuungsperson abgezogen, wären es nur noch vier Jugendliche, welche den Jugendraum nutzen könnten. «Den Betrieb unter diesen Auflagen aufrechterhalten zu wollen, macht keinen Sinn.» Notlösung: Der Jugendraum in Walzenhausen ist fortan nur noch am Mittwochnachmittag geöffnet und lediglich für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule zugänglich; mit Abstandsregeln und Maskenpflicht. Pfister weiter: «Wir wollen so lange als möglich dieses Angebot für unsere Jugendlichen offenhalten und haben nun dies als ‹ausserschulischen Anlass› dem Schutzkonzept der Schule unterstellt.»

Denn eine vollkommene Schliessung des Jugendraums hätte negative Auswirkungen auf die Jugendlichen, wie Pfister findet: «Gerade Jugendliche brauchen den physischen, sozialen Austausch mit gleichaltrigen ausserhalb der Schule und dem Elternhaus. Fehlt dieser, wird dies für manche zur Belastung; gerade für Jugendliche, die auch ohne Corona eher Probleme in der Schule haben.» Normalerweise treffen sich bis zu 20 Jugendliche im Jugendraum Walzenhausen. Dieser soll aber nicht nur einfach ein Ort sein, wo sich die Jugendlichen austauschen und an gemeinsamen Projekten arbeiten können. Es besteht weiter ein niederschwelliges Angebot, mit den Fachpersonen vor Ort individuelle Probleme zu besprechen. Bei einer Schliessung würde dies alles wegfallen. Für Markus Pfister ist die Fünf-Personen-Grenze nicht nachvollziehbar. Schliesslich würden auch Jugendräume über entsprechende Schutzkonzepte verfügen.

«Und einen Jugendraum, der von der Gemeinde organisiert, finanziert und von einer qualifizierten Jugendarbeiterin im Dienst der Gemeinde betrieben wird, als privaten Anlass zu klassifizieren, ist absurd!»

Einige Jugendräume schliessen

Dass Jugendräume, sofern sie für schulische Aktivitäten genutzt werden, nicht unter das Veranstaltungsverbot fallen, bestätigt auf Anfrage hin auch der Kanton. «Schulische Anlässe sind für die obligatorischen Schulen der Sekundarstufe II vom Verbot ausgenommen und unterliegen dem Schutzkonzept der Volksschule», heisst es seitens des Arbeitsinspektorats. Doch nicht alle Jugendräume berufen sich auf diese Lösung. So hat beispielsweise Herisau ihre Räumlichkeiten mittlerweile geschlossen. «Bei uns sind zwei Betreuungspersonen vorgeschrieben. Es dürften also gar nur noch drei Jugendliche zugelassen werden», so Thomas Schiltknecht, Bereichsleiter Jugendsekretariat und Sozialberatung. Er versucht, die Verfügung, wonach Aktivitäten in Jugendräumen als Veranstaltungen und somit als private Anlässe gelten, nachzuvollziehen: «Was sind Jugendräume denn nun? Privat oder öffentlich? Gehören sie zu den Kulturbetrieben? In den Freizeitbereich?» Für Schiltknecht hat die Schliessung des Jugendraums zwei Seiten: Einerseits wolle man die Bemühungen unterstützen, die Infektionszahlen zu senken. Andererseits sei die Schliessung ein grosser Verlust.

«Man verliert den ständigen Kontakt zu den Jugendlichen. Wir versuchen zwar, diesen online aufrechtzuerhalten, aber es ist nicht dasselbe wie sich persönlich zu treffen.»

Schlimme Folgen von Experten befürchtet

Auf Nachfrage, was die geschlossenen Räume für die Jugendlichen bedeuten, sagt Irina Wedlich, Familien-, Kinder- und Jugendbeauftragte des Kantons: «Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet einen wichtigen Beitrag, da sie in der Lage ist, einen durch Schutzmassnahmen sicheren Ort des Austausches miteinander sowie Unterstützung und Beratung bei psychischer Belastung oder zwischenmenschlichen Konflikten anzubieten. Wenn den Kindern und Jugendlichen ausserhalb von Familie und Schule der Zugang zu einem solchen Angebot verwehrt bleibt, steht aus fachlicher Sicht zu befürchten, dass mit einer Zunahme an psychischen Erkrankungen sowie mit einem vermehrten Auftreten von Substanzkonsum und Vandalismus auch im öffentlichen Raum zu rechnen ist.»

Längst sind nicht in allen Kantonen die Jugendräume geschlossen. So hält etwa Thurgau und St.Gallen ihre Angebote aufrecht. Das Ausserrhoder Arbeitsinspektorat hierzu: «Die Covid-19-Verordnung gilt für die ganze Schweiz. Unter welchen Bedingungen die Jugendräume in anderen Kantonen genutzt werden, entzieht sich unserem Wissen.» Die Fünf-Personen-Regel für Veranstaltungen und somit auch für Jugendraumaktivitäten gilt mindestens bis Ende Februar.