CORONA Grosse Nachfrage nach Covid-Impfung ohne Anmeldung: Innerrhoden erweitert das Walk-In-Angebot Ende Juli wurde in Appenzell Innerrhoden das Angebot der Walk-In-Impfungen lanciert. Impfwillige Personen aus dem Kanton können sich ohne Voranmeldung beim kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Angebot stösst auf grosse Nachfrage und wird deswegen ausgeweitet.

Wer sich ohne Terminvereinbarung impfen lassen möchte, kann das in Innerrhoden noch bis zum 25. August machen. Bild: Keystone

(pd/red) Das Angebot der Walk-In-Impfungen wird auf insgesamt drei Wochentage ausgeweitet. Wie es in einer Medienmitteilung des Kantons heisst, können sich ab Dienstag, 10. August, impfwillige Personen ab 12 Jahren jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr beim Impfzentrum am Gesundheitszentrum Appenzell spontan impfen lassen. Mitzubringen sind die Krankenversicherungskarte sowie die Identitätskarte oder der Reisepass.

Das Angebot ist vorerst bis zum 25. August befristet. Kinder zwischen 12 und 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

Persönliche Daten werden erfasst – dann erfolgt die Impfung

Im Impfzentrum werden anhand der Krankenversicherungskarte und des Identitätsausweises die persönlichen Daten erfasst. Anschliessend erfolgt direkt die erste Impfung und der zweite Impftermin wird vereinbart.

Covid-Impfungen mit Anmeldung sind weiterhin über https://ai.impfung-covid.ch oder die Impfhotline 071-788-99-66 möglich. Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Bezirk Oberegg haben die Möglichkeit, sich beim Impfzentrum in Heiden impfen zu lassen. Die Anmeldung erfolgt unter https://ar.impfung-covid.ch oder telefonisch über die kantonale Hotline Appenzell A.Rh. unter 071-353-67-97.