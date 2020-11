CORONA Die Lage in den Heimen ist angespannt, aber nicht hoffnungslos Die zweite Welle brachte mehreren Altersinstitutionen in Ausserrhoden Coronafälle. Die Situation ist anspruchsvoll und bringt alle Beteiligten an ihre Grenzen. Die Hotline für Pflegende blieb aber bisher ungenutzt.

In den Alters- und Pflegeheimen ist die Personalsituation wegen der Coronapandemie angespannt. Das Gesundheitspersonal leistet derzeit viel Zusatzarbeit. Die älteren Menschen, besonders jene die krank sind und isoliert werden müssen, brauchen intensive Betreuung. Viele Institutionen haben zudem mit Ausfällen beim Personal zu kämpfen, entweder weil dieses erkrankt oder in Quarantäne ist. 89 Coronafälle verzeichnete Ausserrhoden seit dem 12. Oktober bei den Pflegenden. 86 Heimbewohner wurden in dieser Zeit positiv getestet. 9 davon sind gestorben.

«Aktuell wird in den Alters- und Pflegeheimen und auch in anderen Gesundheits- und Sozialeinrichtungen ein enormer Einsatz geleistet, um mit der anspruchsvollen Situation umzugehen», bestätigt die Leiterin der Abteilung Pflegeheime und Spitex von Appenzell Ausserrhoden, Yvonne Blättler-Göldi. Bei ihr laufen die Fäden von 23 Alters- und Pflegeheimen zusammen, in denen rund 1000 Personen betreut werden.

«Wir sind ein Team aus zwei Personen und haben unsere Arbeitspensen so eingeteilt, dass wir vorübergehend an sieben Tagen pro Woche erreichbar sind, wenn es irgendwo brennt», so Blättler. Sie seien zudem im permanenten Austausch mit dem Amt für Gesundheit und dem kantonsärztlichen Dienst. Um die praktische Arbeit zu erleichtern, wurde für den Umgang mit kranken oder symptomatischen Personen ein Flussdiagramm entwickelt, das dem Personal und den Vorgesetzten in den Heimen eine Entscheidungshilfe gibt, was im jeweiligen Fall zu tun ist. Auf die Frage, ob sich die Situation in den Pflegeheimen wieder etwas entspannt habe, sagt Blättler: «Die Entwicklung verläuft wellenförmig. Immer wenn wir meinen die Situation beruhige sich etwas, treten wieder neue Fälle auf.»

Yvonne Blättler-Göldi. PD

«Theoretisch gäbe es die Möglichkeit, dass Pflegemitarbeiterinnen und -mitarbeiter für die berufliche Tätigkeit eine Quarantäneerleichterung durch den kantonsärztlichen Dienst ausgestellt wird. Eine solche Bewilligung zur Weiterarbeit wird erst erteilt, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.»

Viel Beratungs- und Kontrollaufwand

Die Beratung und Unterstützung durch ihre Fachstelle sei seitens der Institutionen wesentlich mehr gefragt als vor der Corona-Pandemie, so Blättler. «Die Situation verändert sich laufend und wir müssen immer wieder neue Empfehlungen und Weisungen des Bundes und des Kantons an die Heime weitergeben.» Es gelte aus der Vielzahl an Informationen, jene herauszufiltern, welche für die Alters- und Pflegeheime wichtig seien und diese schnellstmöglich an die Institutionen weiterzugeben. Ihre Abteilung sei ausserdem dafür zuständig, bei einem Infektionsausbruch die eingereichten Schutzkonzepte der Alters- und Pflegeheime zu überprüfen und deren Umsetzung zu kontrollieren. Manchen Institutionen wurden auch Möglichkeiten aufzeigt, wie Ansteckungsketten unterbrochen werden könnten. Gemäss Blättler kein ganz einfaches Unterfangen. «Jedes Heim hat andere Voraussetzungen, was die Räumlichkeiten und das Personal betrifft.» Vom Heimpersonal wird erwartet, dass es nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch in der Freizeit vorsichtig verhält. «Doch das beruht auf Freiwilligkeit, denn Eingriffe ins Privatleben sind nicht möglich. Man kann nur auf die Eigenverantwortung setzen», sagt Yvonne Blättler.

Das Gesundheitspersonal kämpft vielerorts um bessere Löhne. Ist das auch in Ausserrhoden der Fall? Der Kanton mache bezüglich der Löhne keine Vorgaben, erklärt Yvonne Blättler. «Wir haben ausschliesslich Mindestanforderungen bezüglich der Anzahl und der Ausbildung des Pflegepersonals.» Der Arbeitsmarkt sei aber ausgetrocknet und die Angestellten somit am längeren Hebel. «Ich bekomme oft zu hören, dass die Lohnforderungen teilweise enorm sind.»

Kein Bedarf an Hotline für Pflegekräfte

Die Pflegekräfte von Ausserrhoder und Innerhoder Spitälern und Heimen (ich würde «Gesundheitsinstitutionen» schreiben) haben die Möglichkeit, bei einer starken Belastungssituation im Zusammenhang mit der Pandemie externe Hilfe zu holen. Sie können dafür die kantonalen Corona-Hotline anrufen. Bei der Nennung eines Codeworts weiss der Operator (AI hat auch Frauen in der Hotline), dass er den Fall umgehend der Einsatzzentrale des Care Teams melden muss. Dieses wird von den Kantonen Ausserrhoden und Innerrhoden gemeinsam gestellt und setzt sich aus rund 25 speziell geschulten Personen aus verschiedenen Berufen zusammen. Das Codewort haben die Verantwortlichen der Institutionen über Ihre Ansprechperson beim Kanton erhalten.

«Bis jetzt hatten wir glücklicherweise nur zwei solche Fälle zu verzeichnen», sagt Samuel Signer, Leiter des Care Team AR/AI. Beide Anrufe seien während der ersten Welle im Frühjahr eingegangen. Hat sich die Situation unterdessen entspannt? «Das Sterben von Patienten oder Bewohnern gehört für Beschäftigte in der Pflege zum Berufsalltag. Es können auch schwierige Situationen im Spannungsfeld von Beruf oder Familie entstehen, die zu einem Notruf führen. Da die Care Team Mitglieder unter Schweigepflicht stehen, kenne ich die Details der Fälle nicht», erklärt Signer. «Wir haben mit dem Angebot einen Strohhalm gelegt, an den sich Hilfesuchende klammern können. Oft hilft den Betroffenen allein schon das Wissen darum.»