corona Ausserrhoder Grossfirmen erzählen: Unsere Erfahrungen mit dem «Homeoffice» Seit Montag gilt schweizweit eine Homeoffice-Pflicht. Mitarbeitende müssen, wenn möglich, von zu Hause aus arbeiten. Für Firmen birgt das Homeoffice viele Herausforderungen. Trotzdem zeigt eine Umfrage bei den Ausserrhoder Grossfirmen: Anfangsschwierigkeiten bekam man schnell in den Griff.

Aufgrund der Verordnung des Bundesrates gilt ab Montag eine Homeoffice-Pflicht. Eine Herausforderung für Firmen wie auch Mitarbeitende gleichermassen. Bild: Thomas Trutschel/Photothek / www.imago-images.de

Beim Textilveredler AG Cilander befinden sich aktuell rund 35 der insgesamt 160 Mitarbeitenden im Homeoffice. In erster Linie wurde das Personal in der Verwaltung nach Hause geschickt. «An einer Sitzung am Montag loten wir aber aus, wo es zusätzlich möglich sein wird, dass Mitarbeitende in den eigenen vier Wänden arbeiten können», sagt Personalchef Ivo Zulian.

Vergangenen Mai griff das Herisauer Unternehmen erstmals auf die Möglichkeit des Homeoffice zurück. Vor allem ältere Angestellte, welche der Risikogruppe angehören, wurden damals angewiesen, von zu Hause aus zu arbeiten. Aber auch weiteren Mitarbeitenden wurde diese Option gewährt. «Anfangs hatten wir mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen», erinnert sich Zulian. Laptops, Programme und Hilfestellung durch die IT-Abteilung mussten zur Verfügung gestellt werden. Heute sind diese Hürden jedoch aus dem Weg geräumt. Mehr noch:

«Die Mitarbeitenden haben sich an das Homeoffice gewöhnt. Es läuft mittlerweile alles reibungslos.»

Der Personalchef räumt ein, dass vor allem die verschiedenen Abteilungsleiter angeben, die persönlichen Kontakte zu vermissen. Viele Auftragsvergaben würden sich einfacher gestalten, wenn Erklärungen nicht digital oder per Telefon erfolgen müssten. Trotzdem habe man die Vorteile des Homeoffice erkannt. So plant man bei der AG Cilander, mindestens 50 Prozent der heutigen Homeoffice-Stellen nach der Pandemie beibehalten zu wollen.

Hemmschwelle bei den Videokonferenzen beim Svar

Solch genaue Prognosen wagt man beim Ausserrhoder Spitalverbund (Svar) nicht. «Je nach Berufsgruppe und je nach anfallender Arbeit eignet sich Homeoffice besser oder schlechter», sagt Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation. Auf die Frage, ob Homeoffice auch nach der Pandemie eine Option sein werde, heisst es:

«Der Svar ermutigt seine Mitarbeitenden, dort zu arbeiten, wo die aktuell anfallende Arbeit am besten ausgeführt werden kann.»

Knapp 900 Angestellte zählt der Ausserrhoder Spitalverbund. Branchenbedingt können nur die wenigsten von zu Hause aus arbeiten. Bei Mitarbeitenden, deren Arbeit nicht standortbezogen ist, war Homeoffice auch bereits vor Corona möglich. Seitens des Unternehmens angeordnet wurde es dann aber nach dem ersten Lockdown. Und auch ab Montag gilt wiederum die Homeoffice-Pflicht.

Die Umstellung auf die Arbeit in den eigenen vier Wänden war anfangs ähnlich wie bei der AG Cilander mit technischen Schwierigkeiten behaftet. So berichtet Kohler: «Zu beobachten war zu Beginn des ersten Lockdowns eine kleine Hemmschwelle, was Videokonferenzen betrifft, da im Svar sämtliche Meetings zuvor physisch stattfanden.» Heute ist dieses Problem aber vom Tisch und Videokonferenzen gehören zum Alltag.

Positive Erfahrungen wurden bei Huber+Suhner gemacht

Beim Elektrotechnik-Unternehmen Huber+Suhner in Herisau werden rund 700 Mitarbeitende beschäftigt. Bereits während des ersten Lockdowns galt für diejenigen Angestellten, bei denen sie mit verhältnismässigem Aufwand umsetzbar war, eine entsprechende Homeoffice-Anordnung. Diese wurde zwischenzeitlich wieder etwas gelockert und tritt ab Montag erneut in Kraft. Die Erfahrungen mit dem Homeoffice wertet das Unternehmen als positiv. Aktiv werde dieses Arbeitsmodell aber nicht ausgebaut. Patrick Köppel, Leiter der Unternehmenskommunikation: «Bei Huber+Suhner gab es bereits vor Beginn der Coronapandemie die Möglichkeit, teilweise von zu Hause aus zu arbeiten. Dies wird auch im Anschluss der Fall sein.»